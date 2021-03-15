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İspanya AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldı

AA |  15 Mart 2021 Pazartesi - 21:11 | Son Güncelleme : 15 03 2021 - 21:11

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Avrupa'da kullanılan aşılardan AstraZeneca'nın yan etkileriyle ilgili çıkan iddialardan dolayı, İspanya da bu aşının kullanımını askıya alan ülkelere dahil oldu.


Sağlık Bakanı Carolina Darias, AstraZeneca ile ilgili karar almak için  ülkedeki 17 özerk yönetim ile Melilla ve Ceuta kentlerindeki yerel yönetimlerin  sağlık bakanlarıyla video konferans yöntemiyle acil toplantı yaptı.
 
Darias, bu toplantıda, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) AstraZeneca ile  ilgili kararının bekleneceğini ve ilk aşamada 15 gün boyunca bu aşının  kullanımının askıya alındığını duyurdu.
 
AstraZeneca'nın kullanımını ilk olarak Danimarka, Norveç, İrlanda İzlanda, Hollanda, Bulgaristan ve Romanya durdurmuş, bugün de Almanya, Fransa ve  İtalya durdurma kararını açıklamıştı.
 
Kovid-19'dan son 3 günde 166 kişi hayatını kaybetti
 
Diğer yandan İspanya'da Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre  Kovid-19'dan son 3 günde 166 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 358 yeni vaka tespit  edildi.
 
Ülkede, salgından toplam can kaybı 72 bin 424'e, vaka sayısı da 3  milyon 195 bin 62'ye çıktı.
  
İspanya'da her 100 bin kişide tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı 128'e  kadar inse de, üçüncü dalga endişesiyle Paskalya tatili döneminde (27 Mart-4  Nisan) serbest dolaşım kısıtlamalarının, gece sokağa çıkma yasağının, bar,  restoran ve alışveriş merkezlerini kapsayan tedbirlerin kaldırılmayacağı  açıklanmıştı.
 

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