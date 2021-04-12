İsmail YK, bir döneme damgasını vuran ‘Aşk-ı Memnu’ dizisinden esinlenerek eser yazdı. Şarkıcı, söz ve müziği kendisine ait ‘Aşkına Memnu’ parçasını Musicom Produksiyon etiketiyle hayranlarının beğenisine sundu. Eser, kısa sürede müzikseverler tarafından büyük ilgi görürken, klip ise YouTube trendlerdeki yerini aldı.
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- İsmail YK, Aşk-ı Memnu'dan esinlendi!
İsmail YK, Aşk-ı Memnu'dan esinlendi!
12 Nisan 2021 Pazartesi - 10:50 | Son Güncelleme : 12 04 2021 - 10:50