İŞKUR kamu işçi ilanları! 43 kamu kurumu personel alıyor!

İŞKUR iş ilanları yüzbinler tarafından takip ediliyor. KPSS şartlı veya şartsız başta kamu kurumları olmak üzere özel kurum, şirket ve kuruluşlara değişik pozisyonlarda 63 bin 470 personel alınacak. İş arayanların dikkatle takip ettiği İŞKUR kurum dışı kamu ilanları da İŞKUR’da yayınlandı. Türkiye genelinde başta belediyeler olmak üzere çeşitli kamu kurumlarına ve kamu kurumlarına personel temin eden özel şirketlere vasıflı ve vasıfsız 190 kamu işçisi alınacak. Aynı zamanda 29 kamu kurumuna 5 bin 369 memur alınacak. Peki, İŞKUR kurum dışı kamu işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? Hangi kurumlara kamu işçisi alınacak? İşte İŞKUR kamu iş ilanları ve detayları…
Yüzlerce meslek ve iş alanından, ilkokul, ortaokul, lise, önlisans ve lisans düzeyinde daimi ve geçici olmak üzere Türkiye genelinde İŞKUR aracılığıyla toplamda 63 bin 470 personel alımı gerçekleştirilecek. Başta kamu kurumları olmak üzere, özel şirketler, kuruluşlar ve vakıfların personel alımına ilişkin ilanları İŞKUR üzerinden yayınlandı.
Personel açığını gidermek isteyen firmalar ve kamu kurumları hem İŞKUR teşviklerinden yararlanmak hem de iş arayanlara kolaylıkla ulaşabilmek için personel alımı ilanlarını İŞKUR online sistem üzerinden yayınlıyor. Yayınlanan iş ilanlarında, her yaş grubu, eğitim düzeyi ve meslekten alımlar gerçekleştiriliyor. İŞKUR ilanlarında engelli ve eski hükümlülere göre de iş imkanı bulunuyor.
Kamuya personel alımı ilanlarını incelemek ve ilanlara başvuru yapabilmek için İŞKUR’un https://esube.iskur.gov.tr/ adresine giriş yapmak gerekiyor. İŞKUR üzerinden yayınlanan binlerce ilana https://www.iskur.gov.tr/ başta olmak üzere, e-Devlet üzerinden online olarak veya ALO 170 hattı üzerinden telefonla başvuru yapabilirsiniz.
İŞKUR KAMU İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak yapılıyor. İş arayan adaylar, İŞKUR internet sitesi üzerinden ilan sınırlaması yaparak ilgili olduğu ilana kolaylıkla başvurabilir. İŞKUR'da yayınlanan başlıca ilanlar şu şekilde:
- Denizli Müze Müdürlüğü Pers. Alımı 30.10.2020
- Kocaeli TÜBİTAK TÜSSİDE Arge Pers. Alımı 30.10.2020
- Kocaeli TÜBİTAK TÜSSİDE Pers. Alımı 30.10.2020
- Samsun Canik İmar İnş. Tic. Ltd. Şti. 22.10.2020
- Aydın NYSA Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 30.11.2020
- Aydın Kadıkalesi Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 31.12.2020
- Ankara TÜBİTAK 02.11.2020
- Kocaeli TÜBİTAK BİLGEM 04.11.2020
- Manisa Demirci Belediyesi Per. Ltd. Şti. 22.10.2020
- Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Per. A.Ş. 06.11.2020
- Konya Mevlana Kalkınma Ajansı 06.11.2020
- Konya Yunak Belediyesi Personel Hiz.Limited Şirketi 25.10.2020
- Mersin SELTAŞ İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 24.10.2020
- Afyonkarahisar Kılıçarslan Taş. Pet. Tem. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. 22.10.2020
- Tokat Niksar SYDV 26.10.2020
- Malatya Doğanyol Tic.A.Ş.26.10.2020
- Tekirdağ Kapaklı Beld. Pers. A.Ş. 25.10.2020
- Aydın Kuyucak Belediyesi personel alımı 25.10.2020
- Burdur Karamanlı Belediyesi 25.10.2020
- Afyonkarahisar Üç Hilal İnş. 26.10.2020
- Denizli Merkezefendi Temz. Ulş. İnş. Tic. 22.10.2020
- Gaziantep Belyön 23.10.2020
- Bartın İl Özel İdaresi 22.10.2020
- Denizli Peras Belediye Personel Temz. 23.10.2020.
- Manisa Besot Bel. Ulş. 26.10.2020
- Ordu Akkuş Beld. Ulş. Tur. 23.10.2020
- İstanbul İsttelkom 22.10.2020
- Tekirdağ Kapaklı Beld. Pers. 29.10.2020
- Çanakkale Bozcaada Mahalle İdare Pers. 2.11.2020
- Manisa Besot 27.10.2020
- Zonguldak Karapınar 26.10.2020
- İsparta Ertokuş Hazır Beton 15.11.2020
- İstanbul Şehir Hatları 30.10.2020
- Mersin Tarsus İmar. Tic. 22.10.2020
- Osmaniye Ata Ekmekçilik 22.10.2020
- Eskişehir Espark Temz. 24.10.2020
- Tokat Artova SDYV Personel alımı
- İstanbul Üsküdar Üsper AŞ. 23.10.2020
- Afyonkarahisar Sultandağı Soğuk Hava Deposu 27.10.2020
- Ordu Orbal AŞ: 22.10.2020
- Tokat Niksar SYDV personel alımı