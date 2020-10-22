İŞKUR kamu işçi ilanları! 43 kamu kurumu personel alıyor!

Türkiye genelinde il ve ilçelerde bulunan özel şirketler ve kamu kurumlarında istihdam edilmek üzere İŞKUR aracılığıyla toplamda 63 bin 470 personel, işçi ve memur alımı yapılacak. İŞKUR’un kamu iş ilanları kategorisinde ise toplam 43 kuruma 190 işçi alımı, 29 kamu kurumuna 5 bin 369 memur alımı gerçekleştirilecek. Peki, İŞKUR kurum dışı kamu işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? Hangi kurumlara kamu işçisi alınacak? İşte İŞKUR kamu iş ilanları ve detayları…

İŞKUR iş ilanları yüzbinler tarafından takip ediliyor. KPSS şartlı veya şartsız başta kamu kurumları olmak üzere özel kurum, şirket ve kuruluşlara değişik pozisyonlarda 63 bin 470 personel alınacak. İş arayanların dikkatle takip ettiği İŞKUR kurum dışı kamu ilanları da İŞKUR’da yayınlandı. Türkiye genelinde başta belediyeler olmak üzere çeşitli kamu kurumlarına ve kamu kurumlarına personel temin eden özel şirketlere vasıflı ve vasıfsız 190 kamu işçisi alınacak. Aynı zamanda 29 kamu kurumuna 5 bin 369 memur alınacak. Peki, İŞKUR kurum dışı kamu işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? Hangi kurumlara kamu işçisi alınacak? İşte İŞKUR kamu iş ilanları ve detayları…

Yüzlerce meslek ve iş alanından, ilkokul, ortaokul, lise, önlisans ve lisans düzeyinde daimi ve geçici olmak üzere Türkiye genelinde İŞKUR aracılığıyla toplamda 63 bin 470 personel alımı gerçekleştirilecek. Başta kamu kurumları olmak üzere, özel şirketler, kuruluşlar ve vakıfların personel alımına ilişkin ilanları İŞKUR üzerinden yayınlandı.

Personel açığını gidermek isteyen firmalar ve kamu kurumları hem İŞKUR teşviklerinden yararlanmak hem de iş arayanlara kolaylıkla ulaşabilmek için personel alımı ilanlarını İŞKUR online sistem üzerinden yayınlıyor. Yayınlanan iş ilanlarında, her yaş grubu, eğitim düzeyi ve meslekten alımlar gerçekleştiriliyor. İŞKUR ilanlarında engelli ve eski hükümlülere göre de iş imkanı bulunuyor.

Kamuya personel alımı ilanlarını incelemek ve ilanlara başvuru yapabilmek için İŞKUR’un https://esube.iskur.gov.tr/ adresine giriş yapmak gerekiyor. İŞKUR üzerinden yayınlanan binlerce ilana https://www.iskur.gov.tr/ başta olmak üzere, e-Devlet üzerinden online olarak veya ALO 170 hattı üzerinden telefonla başvuru yapabilirsiniz.

İŞKUR KAMU İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak yapılıyor. İş arayan adaylar, İŞKUR internet sitesi üzerinden ilan sınırlaması yaparak ilgili olduğu ilana kolaylıkla başvurabilir. İŞKUR'da yayınlanan başlıca ilanlar şu şekilde: