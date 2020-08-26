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İşçi, memur, Bağkur'lu yüz binleri ilgilendiriyor! Yaş şartı yok...

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Çalışma hayatına başlayan herkes 'ne zaman emekli olurum' sorusunun yanıtı arıyor. Onlar için emeklilikte yaş şartı yok! Kaç yaşında emekli olacağını merak eden çalışanlar engelli vatandaşlar yaş şartına bakılmaksızın emek olabiliyor.

İşçi, memur, Bağkur'lu yüz binleri ilgilendiriyor! Yaş şartı yok... Çalışma hayatında birçok kişi sahip olduğu hakları tam olarak bilmiyor. Hürriyet gazatesinden Noyan Doğan çalışanların en çok merak ettiği soruların yanıtını veriyor. İşte o sorular ve cevapları...
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