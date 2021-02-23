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İrem Derici'nin yeni aşkı ortaya çıktı! Yaş farkı...
İrem Derici yeni bir aşka yelken açtı. Güzel şarkıcının yeni sevgilisi de kendisi gibi ünlü. İki ünlünün aşkı sosyal medyada başladı.
Milyonların beğeni ile takip ettiği 33 yaşındaki İrem Derici, Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldızları arasında yer alan Emre Aslan ile aşk yaşıyor. 22 yaşında Emre Aslan aynı zamanda müzikle ilgileniyor ve yakın zamanda albüm çıkarmayı planlıyor.