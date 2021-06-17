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İrem Derici'den havuz başında poz!

İrem Derici'den havuz başında poz! Sosyal medya sayfasından yaptığı tatil paylaşımlarıyla gündeme gelen İrem Derici, onlara bir yenisini daha ekledi.
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