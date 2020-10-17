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İran'da Ruhani'ye büyük şok! Harekete geçtiler

AA |  17 Ekim 2020 Cumartesi - 18:25 | Son Güncelleme : 17 10 2020 - 18:29

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur, ülkedeki sorunların sorumlusu olarak gösterdiği Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hakkında azil soruşturması başlatılması için milletvekillerine destek çağrısında bulundu.


Zünnur, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Ruhani'nin  azledilmesine yönelik çalışmaların halen gündemde olduğunu belirtti.
 
Şu ana kadar 290 kişilik Meclis'ten 44 milletvekilinin dosyaya imza  attığını ancak 11 vekilin imzasını geri çektiğini aktaran Zünnur, "Sayın  Cumhurbaşkanı'nın azledilerek ülkedeki düzensizliğin giderilmesi için diğer  vekillerin de dosyaya imza atmalarını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.
 
Cumhurbaşkanı Ruhani'yi azletme girişimleri, temmuzda İran lideri  Ayetullah Ali Hamaney'in onay vermemesi nedeniyle sonuçsuz kalmıştı. İki dönem  seçilen Ruhani'nin görev süresi gelecek yıl haziran ayında düzenlenecek  seçimlerle sona erecek.
 
İran Anayasası'nın 89'uncu maddesine göre, Cumhurbaşkanı hakkında  gensoru önergesi verilebilmesi için Meclis'teki milletvekillerinden en az üçte  birinin desteği gerekiyor.
 
Meclis'teki çoğunluğu elinde tutan muhafazakarlar Ruhani hükümetini  yönetimde yetersiz kalmakla suçluyor.

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İran Hasan Ruhani milletvekill
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