İran böyle tehdit etti: Acı verici intikamı bekleyin!

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn'in İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına ilişkin, "Bahreyn'in cellat yöneticileri, Kudüs mücahitlerinin ve bu ülkenin Müslüman halkının acı verici intikamını beklesin." açıklamasında bulundu.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varan Bahreyn yönetimi "ihanetle" suçlandı.

Açıklamada, Manama yönetiminin, ABD 'nin baskıları doğrultusunda kendi halkının iradesini hiçe sayarak İsrail ile anlaşmaya vardığına dikkat çekildi.

Söz konusu anlaşmanın her türlü meşruiyetten yoksun olduğu ifade edilen açıklamada, "Bu ihanetin sorumluları, başta Bahreyn'in Şii halkı olmak üzere İslam ümmetinin kutsal öfkesi ve sert intikamının hedefi olacaktır. Bahreyn'in cellat yöneticileri, Kudüs mücahitlerinin ve Bahreyn'in Müslüman halkının acı verici intikamını beklesin." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Bahreyn yönetimine stratejik Basra Körfezi ve Umman Denizi'ni İsrail'in nüfuzuna açmama uyarısında da bulunuldu.

ABD Başkanı Donald Trump, BAE'nin ardından bir diğer Körfez ülkesi Bahreyn'in de dün İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.