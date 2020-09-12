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İran böyle tehdit etti: Acı verici intikamı bekleyin!

AA |  12 Eylül 2020 Cumartesi - 18:51 | Son Güncelleme : 12 09 2020 - 18:58

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn'in İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına ilişkin, "Bahreyn'in cellat yöneticileri, Kudüs mücahitlerinin ve bu ülkenin Müslüman halkının acı verici intikamını beklesin." açıklamasında bulundu.


Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail  ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varan Bahreyn yönetimi "ihanetle"  suçlandı.
 
Açıklamada, Manama yönetiminin, ABD'nin baskıları doğrultusunda kendi  halkının iradesini hiçe sayarak İsrail ile anlaşmaya vardığına dikkat çekildi.
 
Söz konusu anlaşmanın her türlü meşruiyetten yoksun olduğu ifade  edilen açıklamada, "Bu ihanetin sorumluları, başta Bahreyn'in Şii halkı olmak  üzere İslam ümmetinin kutsal öfkesi ve sert intikamının hedefi olacaktır.  Bahreyn'in cellat yöneticileri, Kudüs mücahitlerinin ve Bahreyn'in Müslüman  halkının acı verici intikamını beklesin." ifadeleri kullanıldı.
 
Açıklamada, Bahreyn yönetimine stratejik Basra Körfezi ve Umman  Denizi'ni İsrail'in nüfuzuna açmama uyarısında da bulunuldu.
 
ABD Başkanı Donald Trump, BAE'nin ardından bir diğer Körfez ülkesi  Bahreyn'in de dün İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya  vardığını duyurmuştu.
 
Bahreyn, Mısır, Ürdün ve BAE'nin ardından İsrail ile normalleşme  anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi oldu.
 

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İran Bahreyn İsrail
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