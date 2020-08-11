iPhone 12 yurt dışı fiyatı ortaya çıktı!

Apple henüz bilgi vermemiş olsa da, iPhone 12, 4G desteğine sahip ve diğer modellere göre en 'uygun' fiyatlı model olacak. Ancak buna karşın iPhone 12'nin fiyatı 800 dolar seviyelerinde olacak.
Yeni iPhone'larda bir dönemin sonu
Diğer yandan iPhone 12 serisi telefonlarıyla gelen Apple, çok konuşulacak bir karara imza atmaya hazırlanıyor. iPhone 12'lerden şarj cihazını kaldırmayı düşünen Apple, kullanıcılar için özel bir anket bile hazırladı! Ankette 'Eski iPhone şarj cihazınızı şu an ne yapıyorsunuz' sorusu yöneltildi. Şıklar ise şöyle:
*Yakın bir tanıdığıma verdim.
*Geri dönüşüme verdim.
*Kaybettim.
*Artık ya hiç çalışmıyor ya da sıklıkla sorun çıkarıyor.
*Hala evde kullanıyorum.
*Hala dışarıda (iş, okul vb.) kullanıyorum.
*Duruyor ama kullanmıyorum.
*Eski iPhone'umla birlikte sattım veya takas ettim.
Yeni iPhone modellerinin kutusundan şarj adaptörü muhtemelen çıkmayacak.
(Hürriyet Teknoloji)