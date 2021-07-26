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İnternetten alışveriş yapanlara kritik uyarı! Mutlaka bakın

26 Temmuz 2021 Pazartesi - 11:56 | Son Güncelleme : 26 07 2021 - 11:56

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, internet üzerinden yapılan gıda alışverişlerinde, tüketicinin raftaki ürünü kontrol edemediğini belirterek, "Eve gelen ürünlerin muhakkak son kullanma tarihine bakılması gerekiyor." dedi.


Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal internetten alışverişlerde tüketicinin ürünleri  sadece fotoğraftan gördüğünü, satın alma işlemi sonrası ürünlerin seçimini  yapamadığını dile getirdi.
 
Yerinde alışverişte tüketicinin son kullanma tarihi yaklaşan ürünleri  tercih etmediğini, internet alışverişinde ise bu duruma müdahale edemediğini  anlatan Bakal, "Tek başınıza yaşıyor olabilirsiniz ve satın aldığınız gıdayı  belki de uzun bir zaman içinde tüketeceksiniz. Fakat gelen ürünün son kullanma  tarihi yakın olabiliyor. İnternet üzerinden yapılan gıda alışverişlerinde,  tüketici raftaki ürünü kontrol edemiyor. Eve gelen ürünlerin muhakkak son  kullanma tarihine bakılması gerekiyor. Burada görev işletmeye düşüyor. Raf ömrü  yaklaşan ürünleri özellikle internetten alışveriş yapan tüketicinin poşetine  koymamalı." diye konuştu.
 
Bakal, mesafeli sözleşmeler yönetmeliğinin 15. maddesinde son kullanma  tarihi henüz geçmemiş ancak yaklaşmış olan ürünlerde satın alma sonrası cayma  hakkının olmadığını söyledi.
 
"Dünyada alışveriş alışkanlığı Kovid-19 salgınında değişti"
 
Özellikle süt ve süt ürünleri ile şarküteri gıdalarında son kullanma  tarihinin önemine dikkati çeken Bakal, şunları kaydetti: "Dünyada alışveriş alışkanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını  sürecinde değişti. İnternet alışverişi 1,5 yılda fazlasıyla önem arz eden bir  pazar haline geldi. Özellikle son dönemlerde internette yaygın kullanılan market  alışverişlerinde ürüne dokunma şansı olmayan tüketicinin haklarının gözetilmesi  gerekiyor. Süt ve süt ürünleri, şarküteri gibi bozulma ihtimali yüksek gıdaların  kontrollerini muhakkak satın aldıktan sonra yapın. Satıcının da empati yaparak  tüketicinin haklarını koruması son derece önemli. 10 kilogramlık peynirin son  kullanma tarihine bir hafta kalmışsa, o ürünün müşteriye gönderilmemesi gerekir."
 
Bakal, tüketicinin yanı sıra üretici ve sağlayıcının da korunması  gerektiğini dile getirerek, "Üretici 'malım satılacak' diye üretiyor. Sağlayıcı  da bu malı satabileceğine güvenerek pazarda yerini alıyor. Dolayısıyla her ikisi  de ülke ekonomisi için ter döküyor. Tüketimi uzun sürecek ürünlerin son kullanma  tarihine bakılarak alınması daha doğru bir alışveriş yöntemi olacaktır."  ifadelerini kullandı.

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