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İngiltere: İran'daki gösterileri endişeyle izliyoruz

31 Aralık 2017 Pazar - 19:03 | Son Güncelleme : 31 12 2017 - 19:03

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İran'daki gelişmelere ilişkin açıklamasında, "İran'daki olayları endişeyle izliyoruz. Vatandaşlara barışçıl bir şekilde gösteri yapabilme hakkı verilmesi hayati önem taşıyor." dedi.


İngiltere, İran'daki gösterileri "endişeyle izlediklerini" bildirdi.
 
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İran'daki gelişmelere ilişkin açıklamasında, "İran'daki olayları endişeyle izliyoruz. Vatandaşlara barışçıl bir şekilde gösteri yapabilme hakkı verilmesi hayati önem taşıyor." dedi.
 
Kanada'dan açıklama
 
Kanada Dışişleri Bakanlığına ait "Global Affairs Canada" internet sitesinden yapılan açıklamada ise Kanada'nın, İran'da devam eden protestoları yakından takip ettiği kaydedildi.
 
Açıklamada, şunlara yer verildi:
 
"Kanada temel haklarını kullanan İranlıların barışçıl protestolarını desteklemektedir. İran makamlarını demokratik insan haklarını koruma ve onlara saygı göstermeye çağırıyoruz. Kanada, İran halkının temel haklarını, ifade özgürlüğü de dahil olmak üzere desteklemeye devam edecek."

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