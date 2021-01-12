İngiltere'den Çin'e Uygur Türkleri ambargosu

Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan bir milyonu aşkın Müslüman Uygur Türkünü toplama kamplarına kapatıp zorla çalıştıran Çin'e ilk büyük tepki, İngiltere 'den geldi.İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Çin'in Uygur Türklerine yönelik muamelesinin barbarlık düzeyinde olduğunu belirterek zorla çalıştırılarak elde edilen ürünlerin ithaline yasak getirileceğini söyledi.

BBC'nin Aralık ayında ulaştığı yeni bir araştırma, Çin'in yüz binlerce Uygur Türkü ve azınlık grup mensuplarını Sincan 'daki devasa pamuk tarlalarında ağır işçiliğe zorladığını ortaya koymuştu.Açık kaynaklardan elde edilen belgeler, pamuk tarlalarında zorla çalıştırılma uygulamasının boyutlarına dair ilk net bulguları içeriyordu.

Belgeleri ortaya çıkartan Dr. Adrian Zenz, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Ulaştığımız muhtemel sonuçlar, tarihi boyutta olma niteliği taşıyor… İlk kez Uygurların imalat sektöründe, hazır-giyim üretiminde zorla çalıştırılmalarının yanı sıra, doğrudan pamuk toplamaya zorlandıklarına ilişkin kanıtlar var ve bu, bir dönüm noktası olabilir" demişti. Zenz sözlerini, "Etik kaynak kullanımını önemseyen herkesin, Çin'in pamuk üretiminin yüzde 85'inin, dünya pamuk üretiminin de yüzde 20'sinin karşılandığı Sincan'daki duruma bakıp, 'buna artık devam edemeyiz' demesi gerekiyor" diye sürdürmüştü.

Çin devletinin internet üzerinde tuttuğu politika belgeleri ile devlet yayın organlarında yer alan haberlerden oluşan belgeler, Aksu ve Hotan yerel yönetimlerinin paramiliter oluşum Sincan İnşaat ve Üretim Birliği adına, pamuk toplamak için 210 bin işçinin 'işgücü transferi' adı altında gönderildiğini ortaya koymuştu.Çin'de bir milyondan fazla insanın toplama kamplarında tutulduğu düşünülüyor. Buna ek olarak, azınlıkların tekstil fabrikalarında çalışmaya zorlandığına dair iddiaları destekleyen çok sayıda kanıt da mevcut.