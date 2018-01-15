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İngiltere'de parti lideri ırkçı sevgilisinden ayrıldı

15 Ocak 2018 Pazartesi - 16:09 | Son Güncelleme : 15 01 2018 - 16:09

UKIP lideri Bolton, kraliyet ailesinin gelin adayı Markle hakkında ırkçı paylaşımlarda bulunan sevgilisi Marney ile ilişkisini bitirdiğini duyurdu.


Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP) lideri Henry Bolton, kraliyet ailesinin gelin adayı Meghan Markle hakkında ırkçı paylaşımlarda  bulunduğu için partideki üyeliği askıya alınan Jo Marney ile ilişkisini  bitirdiğini açıkladı. 
 
Bolton, gazetecilere yaptığı açıklamada, eski kız arkadaşı Marney'nin  attığı mesajlar nedeniyle kendisinin istifa etmeyeceğini belirtti.
 
Marney'in mesajlarını ilk duyduğunda dehşete düştüğünü vurgulayan ve  mesajları "savunulamaz" olarak niteleyen Bolton, "Dün gece ilişkimizin romantik  unsuru son buldu. Ayrılık konuşmamız her ikimiz için de uzun ve üzücü geçti."  dedi.
 
Bolton, mesajların parti tarafından öğrenilmesini takiben Marney'in  UKIP üyeliğinin hemen askıya alındığını anımsattı.
 
Marney, Prens Harry'nin nişanlısı Meghan Markle hakkında bir  arkadaşına gönderdiği mesajlarda Markle'ın "kraliyet ailesini lekeleyeceğini" ve  "kuş beyinli olduğunu" yazmış ve "(Bu kişiler) Kendilerini yavaş yavaş tepeye doğru itiyorlar. Bir bakmışız bir sonraki başbakan Müslüman, kral da siyahi"  ifadesini kullanmıştı. 25 yaşındaki eski model Marney, siyahilerin çirkin  olduğunu savunmuş ve "Irkçıysam da umurumda bile değil" demişti.
 
Marney, yazdıklarının ortaya çıkmasının ardından özür dilerken,  UKIP'in bazı üyeleri Bolton'a genel başkanlıktan istifa etmesi ve ilişkisini  bitirmesi çağrısı yapmıştı.
 
54 yaşındaki eski asker Bolton, partinin geçen yılın eylül ayında  yapılan yıllık kongresinde oyların yüzde 29,9'unu alarak genel başkanlığa  seçilmişti.
 
Prens Harry ile ABD vatandaşı Markle, 19 Mayıs'ta Windsor Kalesi’ndeki  St. George Şapeli'nde yapılacak düğünle hayatlarını birleştirecek. İngiltere  tahtının veliahdı Prens Charles ile 1997 yılında Paris'teki trafik kazasında  hayatını kaybeden Prenses Diana'nın ikinci çocuğu olan Harry, tahtın beşinci  sıradaki varisi durumunda. Afrika kökenli yoga eğitmeni anne ile Hollanda ve  İrlanda asıllı film yönetmeni babanın kızı 36 yaşındaki Meghan Markle ise oyunculuk yapıyor.
 

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