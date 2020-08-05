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İngiltere'de brexit sonrası dikkat çeken rakam: Yüzde 30 arttı

AA |  05 Ağustos 2020 Çarşamba - 21:30 | Son Güncelleme : 05 08 2020 - 21:30

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma kararının (Brexit) ardından diğer AB ülkelerine yerleşen İngiliz vatandaşlarının sayısının yüzde 30 arttığı bildirildi.


İngiliz Guardian gazetesinin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü  (OECD) ile Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) verilerine dayandırdığı haberde,  Brexit sonrasında İngiltere'den diğer AB ülkelerine göçün arttığı kaydedildi.
 
Haberde, 2008-2015 arasında yılda 56 bin 832 İngiliz vatandaşının  AB'ye üye ülkelere göç ettiği, bu sayının 2016-2018 döneminde 73 bin 642'ye  yükseldiği belirtildi.
 
AB ülkelerinden vatandaşlık alan İngiliz sayısının yüzde 500 arttığına  dikkatin çekildiği haberde, İngilizlerin en çok Alman vatandaşlığına geçmeyi  tercih ettiği belirtildi.
 
Haberde, Brexit oylamasının yapıldığı 2016'dan sonra 31 bin 600  İngilizin Almanya'nın vatandaşı olduğu ve bu sayının yüzde 2000'lik bir artışa  denk geldiği aktarıldı.
 
Haberde görüşlerine yer verilen Berlin Sosyal Bilimler Merkezi  araştırmacısı Daniel Auer, diğer AB ülkelerine göç eden İngiltere vatandaşlarının  sayısındaki ciddi artışın, bir ülkenin büyük ekonomik veya siyasi krizden  etkilenmesinin ardından beklenebilecek düzeyde olduğunu kaydetti.
 
İngiltere, 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla  AB'den ayrılma kararı almıştı.
 

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