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İngiltere: Corona virüste ikinci dalga olmaması için...

DHA |  01 Eylül 2020 Salı - 20:44 | Son Güncelleme : 01 09 2020 - 20:44

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, yaz tatilinin ardından Avam Kamarası’nda yaptığı ilk konuşmada, İngiltere’nin corona virüste (Covid-19) ikinci dalgayı engellemek için ne gerekiyorsa yapması gerektiğini ifade etti.


İngiltere’de 24 saatlik verilere göre vaka sayılarının hızla arttığına dikkat çeken Hancock, Fransa ve İspanya’da hastanelerin hasta sayılarının arttığını vurguladı. İngiltere’de can kayıplarının düştüğünü belirten Hancock, ülkesinin koronavirüs konusunda her zamankinden daha dikkatli olması gerektiğini ve ikinci dalgayı engellemek adına her şeyin yapılması gerektiğini ifade etti.
 
İNGİLTERE’DE SON DURUM
 
İngiltere’de son 24 saate 1295 kişide daha koronavirüs tespit edilirken; 3 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

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