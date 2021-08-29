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ING Türkiye resmen duyurdu! Faiz avantajıyla 50 bin TL...

29 Ağustos 2021 Pazar - 13:49 | Son Güncelleme : 29 08 2021 - 13:49

ING Türkiye nakit ihtiyacı olanlar için harekete geçti. Kredi kampanyası hayata geçirildi. Avantajlı faiz oranları ile 50 bin TL'ye kadar kredi kullanmak mümkün. İşte ING Türkiye tarafından yeni müşterilere özel sunulan kredi kampanyasının detayları...


Tüketici kredisi kullanmayı planlayanlar için ING Türkiye avantajlı koşullarda kredi kullanım imkanı sunuyor. 5 bin ile 50 bin lira arasında kredi kullanılması mümkün. 
 
 
Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye, ilk kez ING’li olacak  müşterilerine yönelik avantajlı faiz oranları içeren kredi fırsatı sunuyor. Bu  kapsamda ING ailesine yeni katılacak müşteriler, ihtiyaç kredilerini yüzde  1,35’ten başlayan faiz oranlarıyla kullanabilecek.     
 
Yüzde 1,35 faiz oranından başlayan ihtiyaç kredisi kampanyasından,  henüz ING’li olmayan müşteriler 5 Temmuz 2021 ile 31 Ağustos 2021 tarihleri  arasında 5 bin TL ile 50 bin TL arasında kredi kullanarak yararlanabilecek. Kredi  kampanyası, 36 aya varan vadede, Kredim Güvende Hayat Sigortası ile kullanılan  kredilerde geçerli olacak.             
 
"Müşterilerimizi ekonomik olarak desteklemeyi önemsiyoruz"     
 
 Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Bireysel Bankacılık  Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, nakit ihtiyacı olan müşterilerinin  yanlarında olmayı amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:   
 
“Müşterilerimize her zaman, her yerden, kolay, akıllı ve kişisel bir  deneyim yaşatarak zahmetsiz bir bankacılık hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Bununla  birlikte, özellikle salgın döneminde ekonomik olarak da müşterilerimizi  desteklemeyi önemsiyoruz. Bu amaçla, ilk kez ING’li olacak müşterilerimize  yönelik avantajlı faiz oranları içeren bu kampanyayı geliştirmekten dolayı  mutluyuz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiğimiz ürün ve  hizmetlerimizle onların yanında olmaya devam edeceğiz.” 

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