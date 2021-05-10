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'Fiyatlar düşürülsün, taksit sayısı arttırılsın'

AA |  10 Mayıs 2021 Pazartesi - 12:16 | Son Güncelleme : 10 05 2021 - 12:21

İndirim talebi geldi. Sayı 5 milyonu geçti. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zorunlu olmasına rağmen trafik sigortası yaptırılmayan 5 milyonu aşkın araç bulunduğunu belirterek, sigorta fiyatlarında indirime gidilmesini ve taksit sayısının artırılmasını istedi.


Bendevi Palandöken yazılı açıklamasında, yen tip koronavirüs (Kovid-19)  salgını süresince evden çalışma, trafiğe daha az çıkma ve ekonomik nedenlerden  dolayı kanunen zorunlu olmasına rağmen trafik sigortasını yaptırmayan 5 milyon 10  bin 15 araç bulunduğunu bildirdi.
 
Kullanılmadığı belgelenen araçların zorunlu trafik sigortasından muaf  tutulması gerektiğine işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:
 
"Okulların uzaktan eğitime geçmesiyle servis araçları bir yılı aşkın  süredir iş yapamıyor. Devam eden salgın sürecinde başta okul servis araçları  olmak üzere iş yapamayan araçlar zorunlu trafik sigortası yükünden kurtarılmalı.  Ayrıca bir yıldan fazla süreyle yurt dışına görevli olarak çıkan ve aracını  kullanmadığını belgeyle kanıtlayanlar zorunlu trafik sigortasından muaf olmalı.
 
Araçların trafiğe sigortasız çıkmamaları için sigorta fiyatlarında  mutlaka indirime gidilmeli ve taksit sayısı artırılmalı. Ayrıca salgın sürecinde  zorunlu trafik sigortasını yaptıramayanlara ceza ve faiz uygulanmamalı."
 
  
 

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