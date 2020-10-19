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İmzalar atıldı, resmen başladı! İsrail ile Bahreyn artık

AA |  19 Ekim 2020 Pazartesi - 0:17 | Son Güncelleme : 19 10 2020 - 0:17

İsrail ile Bahreyn arasındaki diplomatik ilişkiler, imzalanan mutabakatla resmi olarak başladı.


İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bahreyn'in  başkenti Manama'da tarihi anlar yaşandığı ve iki ülke arasında kapsamlı  diplomatik ilişkilerin başlatılmasına yönelik ortak mutabakat imzalandığı  belirtildi.
 
Açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Bahreyn  Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde,  "Büyük adımlar atarak barış sürecine ivme kazandırıyoruz." ifadesini kullandı.
 
İsrail Bugün gazetesine göre ise İsrailli ve Bahreynli yetkililer, söz  konusu mutabakatın, iki ülke arasında tam bir barış ortamı oluşturacağını,  ekonomik, diplomatik ve siyasi anlaşmaları ihtiva edeceğini ve karşılıklı  elçiliklerin açılmasına zemin hazırlayacağını vurguladı.
 
Bahreyn'e giden İsrail heyetine başkanlık eden Ulusal Güvenlik Kurumu  Başkanı Meir Şabat ise imza töreninde yaptığı konuşmada, "Bugünden itibaren tek  bir aileyiz." dedi.
 
Bahreyn haber ajansı BNA'ya göre, Zeyyani de İsrail ile imzalanan  mutabakatın, iki ülke arasında iş birliğini tesis edeceğini kaydetti.
 
15 Eylül'de ABD'nin başkenti Washington'da, Birleşik Arap Emirlikleri,  Bahreyn ve İsrail arasında siyasi ilişkilerin normalleştirilmesine ilişkin bir  anlaşma imzalanmıştı.
 

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İsrail Bahreyn diplomatik ilişki
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