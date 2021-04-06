İlişki için gittiler! Hayatlarını şokunu yaşadılar! Yarasa Kız...

Ankara'da, 'Yarasa Kız' adını kullanan kadınlar ile eskort sitelerinde anlaşan erkekler buluştukları kadınlar tarafından soyuldu. 125 kişilik çete üyelerinin, parasının çalındığına karşı çıkan erkekleri bıçak ve sopalarla öldüresiye dövdüğü ortaya çıktı. Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan bir olayda, otel odasında müşterileri ile buluşan kadın, mağdurların parasını gasp ederek odadan kaçtı. Paralarını isteyen iki mağdur erkek lobide bekleyen çete üyeleri tarafından sopa ve bıçakla darp edilerek yaralandı.

Ankara'da, 'Yarasa Kız' adını kullanan kadınlar ile eskort sitelerinde anlaşan erkekler buluştukları kadınlar tarafından soyuldu. 125 kişilik çete üyelerinin, parasının çalındığına karşı çıkan erkekleri bıçak ve sopalarla öldüresiye dövdüğü ortaya çıktı. Polisin 6 aylık takibinde birçok gasp olayı güvenlik kameralarına yansıdı.

Sabah Gazetesi'nden Ömer Çetin'in haberine göre; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, kendi aralarında 'Yarasa Kız' adını verdikleri kadınların cinsel ilişkiye girme vaadiyle tuzağa düşürdüğü erkekleri tehdit ederek gasp ettiklerini belirlemesinin ardından geçtiğimiz hafta 125 kişilik fuhuş çetesini çökertmişti. Ankara Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından 6 ay boyunca takip edilen çete üyeleri, yaklaşık 300 polisin katılımı ile Ankara merkezli Iğdır ve Antalya 'da belirlenen 121 adrese şafak vakti yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı.

YARASA KIZLARLA TUZAK

Çetenin faaliyetleriyle ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı. "Yarasa kız" adı verilen çete üyesi kadınların, eskort sitelerinden erkeklerle cinsel ilişkiye girme vaadiyle günübirlik ev, otel ve pansiyon gibi konaklama yerlerinde buluştuktan sonra, anlaştıkları müşterilerin parasını gasp ederek odadan kaçtıkları, parasını isteyen kişilerin ise kadınları takip eden örgüt üyeleri tarafından darp edildiği belirlendi.

PARALARINI İSTEYEN KİŞİLERE KÖTÜ SON

Güvenlik kameralarına da yansıyan bir olayda, otel odasında müşterileri ile buluşan kadın, mağdurların parasını gasp ederek odadan kaçtı. Bunun üzerine iki kişi kadını koridor da yakaladı. Paralarını isteyen iki mağdur erkek lobide bekleyen çete üyeleri tarafından sopa ve bıçakla darp edilerek yaralandı.

KAFA ATARAK BURNUNU KIRDI

Fuhuş çetesinin tezgahına düşen başka bir erkek de aynı sonla karşılaştı. Çete üyelerinden parasını isteyen mağdura, otel lobisinde çete üyesi kafa attı. Aldığı darbe ile burnu kırılan ve sehpanın üzerine düşen mağdurun darp edilme anıda güvenlik kameralarına yansıdı. Polisteki işlemleri tamamlanan çete liderleri S.K. ile C.İ.'nin de aralarından bulunduğu 65'i erkek, 60'ı kadından oluşan 125 çete üyesi adliyeye sevk edildi.