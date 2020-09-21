İkinci el araç fiyatları artacak mı? İkinci el araba fiyatları 9 ayda yüzde 85 arttı!

Yılbaşından bu yana ikinci el araç fiyatlarında yüzde 85'e varan artış yaşandı. Araç sahibi olmak isteyenler de bu artışın sürüp sürmeyeceğini merak ediyor. Sektörde farklı yaş aralıklarında farklı fiyatlar söz konusu. İkinci el araç fiyatlarının sıfır araba fiyatlarına göre değerleme yapılması ve ÖTV zammı ikinci el araç pazarında artışa neden olmuştu. Peki, İkinci el araç fiyatları artacak mı? İkinci el araba fiyatları düşer mi? İşte ikinci el araba fiyatları ile ilgili detaylar...

İçinde bulunduğunu corona virüs pandemisi ve araç arzı geçtiğimiz 3 ayda fiyatlarda büyük artışa neden olmuştu. 2020 yılının başından bu yana ikinci el araç fiyatlarında yüzde 85'e varan artış yaşandı. Üzerine sıfır araçlara gelen ÖTV zammı ile birlikte yeni araçlardaki fiyat artışı ikinci el araç piyasasında da suni artışa neden oldu. Peki, İkinci el araç fiyatları artacak mı? İkinci el araba fiyatları düşer mi? İşte araç fiyatları ile ilgili merak edilenler...

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI DÜŞER Mİ?

2020 yılının başından bu yana 100 bin liraya satılan ikinci el bir araç bugün 185 bin lira bandında yükseldi. Ocak ayından bu yana ikinci el araç fiyatlarında yüzde 85 artış kaydedildi. Otomotiv sektörü, pandemi dolayısıyla bozulan arz talep dengesi yüzünden 2021'de fiyat artışlarının devamını öngörüyor.

İKİNCİ EL ARAÇTA YÜZDE 85'LİK ARTIŞ KAYDEDİLDİ

Yılbaşından bu yana araç fiyatlarının yükselmesi ikinci el araç fiyatları, özellikle eylül ayıyla birlikte çok daha astronomik oranlarda, yüzde 80 - 85 civarında artış gösterdi.

Sektör temsilcileri yaşanan fiyat artışlarının sebebini corona virüs ile birlikte sıfır km araç üretiminin ve buna bağlı olarak da araç bulunurluğunun azalması olarak gösteriyor.

İKİNCİ EL ARAÇTA SUNİ ARTIŞ

Mayıs ayına kadar üretim tam anlamıyla başlayamadı ve beklenen araçlar piyasaya giremedi. Pandemide 300 bine yakın araç temin edilemeyince de ve sıfır araç bulamayanlar da yönünü ikinci el araca çevirdi. İkinci el araca olan talebin artmasıyla birlikte fiyatları bir anda yükseldi. Bir yandan esnaf bir yandan da satıcı araçlara suni artışlar ekledi ve 2. elde araç piyasasında beklenmeyen artışlar yaşandı. Sektör temsilcileri bu artışların 2021'in sonuna kadar devam edeceğini belirtiyor.

Son ÖTV zammı sonrası da ikinci el araç pazarında sıfır araç fiyatlaması üzerinden artış devam ediyor.

2021'DE İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI ARTACAK MI?

Sektör temsilcileri 2021'de de araç talebinin devam edeceğini vurgulayarak fiyatların da bu talebe paralel artacağını ifade ediyor. Sektör bu zamana kadar yapılan ikinci el satısının 10 katı civarında yani yaklaşık 6-7 milyon tekil ikinci el araç satışı öngörüyor.

Corona virüs nedeniyle araç üretimi yüzde 100'e ulaşamıyor. Bu yüzden de 2021'de de ithal araç bulmak çok kolay olmayacak. Uzmanlara göre yükselen kurun da etkisiyle 2021'de sıfır km araç fiyatları yükselmeye devam edecek ve buna bağlı olarak da ikinci el araç fiyatları artacak.