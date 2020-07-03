Gazetevatan.com » Dünya » İkinci dalganın arkasından cinsel ilişki skandalı çıktı! Karantinadaki...
İkinci dalganın arkasından cinsel ilişki skandalı çıktı! Karantinadaki...
Nisan ayında salgını kontrol altına alan Avustralya’da, Haziran ayı başında yeni corona virüs vakalarının tespit edilmesinin ardından yapılan incelemede, ikinci dalganın sebebinin bir cinsel ilişki skandalı olduğu ortaya çıktı.
Dünya corona virüsün henüz ilk aşamasını kontrol altına alamamışken, bazı ülkeler ikinci dalgayla boğuşmaya başladı. Bu ülkelerden biri de Avustralya.