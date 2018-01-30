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İdlib'de pazar yerine saldırı: 7 ölü

AA |  30 Ocak 2018 Salı - 13:42 | Son Güncelleme : 30 01 2018 - 13:42

Suriye'de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki pazar yerine düzenlenen hava saldırısında 7 sivil hayatını kaybetti.


Suriye'de İdlib gerginliği azaltma bölgesi içerisindeki  Eriha ilçesinde bir pazar yerine yapılan hava saldırısında 7 sivil yaşamını  yitirdi, 18 sivil yaralandı. 
 
İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA  muhabirine yaptığı açıklamada, "Rus uçakları İdlib'de halk pazarına hava  saldırısı düzenledi. Saldırıda 7 sivil öldü, 18 sivil yaralandı." dedi.
 
Son günlerde saldırıların yoğunlaştığını ifade eden Yusuf, "İdlib  ilinde, Serakib, Maarreti Numan, Kefrenbil ve Eriha ilçeleri Han es Sübül el,  Maare Şemşe, Kefer Şemşe, Zahebiyye köyleri çok yoğun hava saldırılarına maruz  kalıyor. Esed rejimi ve Rusya her gün 100 civarında uçak saldırısı yapıyor."  şeklinde konuştu.
 
Arama kurtarma çalışmalarına devam edilirken yaralıların çevre  hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.
 
Öğle saatlerinde Han Şeyhun beldesine düzenlenen hava saldırısında da  5 kişinin yaralandığı öğrenildi.
 
Dün de İdlib'in Serakib ilçesinde bir patates pazarına yapılan hava  saldırısında 11 sivil yaşamını yitirmiş, 13 sivil yaralanmıştı.
 
İdlib gerginliği azaltma bölgesi, son 1,5 aydır yoğun hava  saldırılarına hedef oluyor.
 
Suriye'nin kuzeyinde ve Türkiye sınırındaki İdlib, 4-5 Mayıs 2017  tarihli Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. Askeri  muhalif ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki bölge, halen Esed rejimi  ve zaman zaman Rusya’nın saldırılarına maruz kalıyor.
 

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