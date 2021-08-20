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IDEF'te ilk kez görücüye çıkan 6 silah ilgi görüyor -

AA |  20 Ağustos 2021 Cuma - 16:04 | Son Güncelleme : 20 08 2021 - 16:04

Yerli ve milli imkanlarla üretilen, tabanca, makineli tüfek, piyade tüfeği ve uçaksavar sınıfında 6 yeni silah 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) görücüye çıktı.


Sarsılmaz Silah Sanayi AŞ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Nuri Kızıltan,  IDEF 2021'de AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, fuarda bu yıl yeni silah  modelleri sergilediklerini söyledi.
 
 Fuarda SAR-9 modelinin 3 yeni ürününü ile SAR 127 MT (uçaksavar), SAR  56 (piyade tüfeği) ve SAR-762 MT (makineli tüfek) silahlarını ilk kez görücüye  çıkardıklarının altını çizen Kızıltan, bunların yanında fuarda çok ilgi gören  tabanca modellerinin de sergilendiğini ifade etti.
 
 Kızıltan, uçaksavarların şu anda kalifikasyon aşamasında olduğuna  işaret ederek, "Makineli tüfeğimiz envantere girdi. 2022'nin başında uçaksavarın  da teslimatları yapılacak. Bu makinalı tüfek ailesine başka tüfekler de  katılacak." dedi.
 
Fuarın çok verimli geçtiğine dikkati çeken Kızıltan, birçok ülkeyle  teknoloji transferi ve satış konusunda anlaşmalar yaptıklarını vurguladı.
 
Kızıltan, Sarsılmaz ürünlerinin yerli ve milli olduğunu belirterek,  "Malzeme yüzde 90 oranında yerli. Tüm parçalar da fabrikamızda ürettiğimiz ve  yerli yan sanayimizde üretilen ürünlerdir." ifadesini kullandı.
 
Tüm ürünlerde ilk hedefin Türk güvenlik güçleri olduğunun altını çizen  Kızıltan, daha önceki tabanca ve piyade tüfeklerinde de bu politikayı  uyguladıklarını anlattı.
 
"ABD'ye en çok SAR-9 modelini gönderiyoruz"
Kızıltan, şu anda ABD'ye aylık 25 bin civarında tabanca  gönderdiklerini bildirerek, "Yıl sonunda ABD'ye minimum 35 bin tabanca göndermeyi  hedefliyoruz. ABD'ye en çok SAR-9 modelini gönderiyoruz. Yeni pazarlar için de  çalışmalarımız var." değerlendirmesinde bulundu.
 
Bu arada şirketin SAR-9 dışında fuarda ilk kez sergilediği ürünler  şunlar:
 
Sar 762 MT, yurt içindeki kullanıcıların 7,62x51 milimetre çapındaki  yerli bir makineli tüfek ihtiyacına yönelik olarak geliştirildi ve başarıyla  kalifiye oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet  Genel Müdürlüğünün ihtiyaçlarını karşılama hedefiyle projeye adım atan firma, SAR  762 MT'nin testlerini başarı ile tamamladı ve seri üretim aşamasına geçti.
 
SAR 127 MT, ağır makineli tüfeği de 12,7x99 milimetre çapında ve  uçaksavar projesi kapsamında geliştirdi. Silahın prototip testlerine başladı.
 
 Şirketin piyade tüfeği SAR 56'nın en önemli özelliği silahın farklı  uzunluktaki namlu boyu seçeneklerine sahip olması. Bu sayede, yakın mesafeden  uzak menzile kadar farklı koşullarda gerçekleşebilecek tüm görevlere uygun bir  çözüm olarak öne çıkıyor. Özel Kuvvetler, Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel  Komutanlığına teslimatları devam ediyor.
 

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IDEF silah fuar
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