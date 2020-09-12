İdamını Trump bile durduramadı! Bu sabah idam edildi

İran, 2018 yılında rejim karşıtı gösterilere katıldığı ve burada husumetli olduğu bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle idam cezasına çarptırdığı 27 yaşındaki milli güreşçi Navid Afkari'nin cezasının bu sabah uygulandığını açıkladı.

İran, milli güreşçi 27 yaşındaki Navid Afkari'yi 2018 yılında rejim karşıtı gösterilere karıştığı ve burada husumetli bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle iki kez idam cezasına mahkum etmişti. İdam kararının açıklanmasından sonra İran liderlerine idam cezasını iptal edilmesi dünyadan çağrılar yapılmıştı.

TRUMP "İDAMI DURDURUN" ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Bu çağrılara 3 Eylül Perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump da Twitter 'dan katılıp İranlı liderlere idam cezasını iptal etme mesajını vermişti: "İran'ın muhteşem ve ünlü güreş starı 27 yaşındaki Navid Afkari'yi idam edeceğini duyuyoruz. Afkari'nin tek eylemi sokaklardaki hükümet karşıtı protestolara katılmak. İran liderlerine sesleniyorum, bu genç adamın hayatını bağışlar ve onu idam etmezseniz çok mutlu olurum."

TRUMP'IN ÇAĞRISI SONRASI İRAN 11 DAKİKALIK VİDEO YAYINLAMIŞTI

Devlet televizyonunda gösterilen 11 dakikalık videoda Afkari, 2018'deki protestolar sırasında bir su şirketi çalışanı Hassan Torkaman'ı nasıl bıçaklayıp öldürdüğünü anlatıyor. Videoda ayrıca Torkaman'ın geride kalan ailesinin gözyaşı dökerken çekilmiş sahneler ve Afkari'nin Torkaman'ı arkasından bıçakladığını söylediği bir bölüm bulunuyor. Devlet televizyonu polis belgelerini de gösterdiği videoda cinayetin "kişisel bir anlaşmazlıktan" dolayı işlendiğini aktardı.





BU SABAH İLAN EDİLDİ

İran medyasında yer alan habere göre; 27 yaşındaki milli güreşçi Navid Afkari bu sabah idam edildi.