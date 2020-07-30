İcra Müdürlüğü sınavı ne zaman? 1100 icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alınacak! (İcra müdürlüğü alımı 2020)

Adalet Bakanı yaptığı açıklamada, 1200 hakim ve savcı, 1110 de icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu. Adalet Bakanı Gül 1100 adli, 100 idari toplam 1200 hakim ve savcı alımı için 21-22 Kasım'da yazılı sınav yapılacağını, 100'ü avukatlık mesleğinden 1100 adli, 100 idari olmak üzere toplam 1200 hakim ve savcı alımı için 21-22 Kasım'da yazılı sınav yapılacağını duyurdu. Adalet Bakanı ayrıca icra müdürlüğü alımı hakkında da bilgi verdi. Peki, İcra Müdürlüğü sınavı ne zaman? İcra müdürlüğü alımı 2020 ne zaman? İcra müdür yardımcılığı sınavı 2020 ne zaman? İşte icra müdürlüğü ile icra müdür yardımcılığı alımı ve sınavı hakkında merak edilenler…

Adalet Bakanı 1200 hakim ve savcı alımı, 1110 de icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu. Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bayram öncesi 2 güzel haber vermek istediğini belirtti. Peki, 2020 icra müdürlüğü ve icra müdür yardımcılığı sınavı ne zaman? İcra müdürlüğü sınavı ve alımı 2020

2020 İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI NE ZAMAN?

Adalet Bakanı Gül, "100 idari hakim, 100'ü avukatlık mesleğinden 1100 adli hakim ve savcı olmak üzere 1200 hakim ve savcı alımı için 21-22 Kasım'da yazılı sınav yapacağız." ifadesini kullandı. Gül, ayrıca açıktan ve naklen atama yoluyla 1100 icra müdürü ve icra müdür yardımcısı alınacağını, bunun yazılı sınavının da 22 Kasım'da yapılacağını bildirdi.

Adalet Bakanı Gül, "Her iki sınav da ÖSYM tarafından yapılacak. Yeni alımlarla yargı teşkilatını daha da güçlendirerek vatandaşlarımızın adalet hizmetlerini erişimini hızlandırmayı amaçlıyoruz. Hayırlı olsun. Tüm adaylara şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (Doğum tarihi: 01/01/1984 ve daha sonra olanlar)

c) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak, öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,

d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamaveya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak şartı aranır.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet üzerinden ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresi üzerinde yapılacak.