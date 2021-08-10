İbrahim Tatlıses: Kızımın düğününü yapıyorum

Tatlıses, yeni şarkısına klibi, Gülben Ergen’le çekeceğini söyledi. Kendisi içinde sürpriz olduğunu vurgulayan Ergen ise “seve seve” yanıtını verdi.

TÜRK BAYRAĞI OLDUK

Masada bir yanında sevgilisi Gülçin Karakaya, diğer yanında da Gülben Ergen’le oturan Tatlıses, “Canlarım yanımda. İkisi kırmızı giymiş, ben ise beyaz. Olduk Türk bayrağı” diye espri yaptı.