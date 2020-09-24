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İBB'nin 6 bin yeni taksi teklifi alt komisyona havale edildi

AA |  24 Eylül 2020 Perşembe - 16:09 | Son Güncelleme : 24 09 2020 - 16:09

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 6 bin yeni taksi teklifi, Ulaşım Koordinasyon Merkezinde (UKOME) yapılan oylama ile alt komisyona havale edildi.


İBB UKOME Toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın  Çağlar'ın başkanlığında 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde toplandı.
 
Toplantıda, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün "Taksi  taşımacılığının düzenlenmesi" teklifinde, İstanbul'da taksi sayısının kiralık  yöntemle 6 bin artırılması istendi.
 
İBB'nin İTÜ'de görevli üç akademisyene hazırlattığı raporda,  İstanbul'da 40 bin taksiye ihtiyaç olduğu savunuldu.
 
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkan Vekili Veli Yurt, korsan  taksiciliğin son bulmasını istedi.
 
Eleştirilere cevap veren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir,  sayıya UKOME'nin, modelin ne olacağına ise Meclis ve encümenin karar vereceğini  söyledi.
 
Demir, amaçlarının kamunun işlettiği bir taksi sistemini ortaya  koyarak taksi kalitesini yükseltmek olduğunu belirterek, "Plakalar kamuda  kalacak. Özel kişilere satılıp ranta açılmayacak." diye konuştu.
 
Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları (DLH) Marmaray Bölge Müdürü  Doç. Dr. Nurdan Memiş Apaydın, İBB'nin hazırlattığı raporun 2016'daki raporun  özeti olduğunu ve 2020 yılı ihtiyaçlarını karşılamadığını belirterek, öncelikle  sektörün sorunlarının masaya yatırılarak çözülmesi gerektiğini vurguladı.
 
Oturumu yöneten İBB Genel Sekreteri Çağlar, konuşmaların ardından  teklifin yeniden görüşülmek üzere alt komisyona havale edilmesini oyladı. Teklif,  oy birliği ile alt komisyona havale edildi.
 
  

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