Hürkuş pilot eğitimlerinde kullanılacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nden (TUSAŞ) yapılan açıklamaya göre, Konya ’da gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Ankası-2021 tatbikatında şirketin özgün ürünleri arasında yer alan Hürkuş'un yeni versiyonu Hürkuş HYEU ilk uçuş gösterisi düzenledi.

Hürkuş Hava Yer Entegrasyon Uçağının (HYEU) Hava Kuvvetleri Komutanlığının eğitim faaliyetlerinde kullanılması planlanıyor. Hürkuş Hava Yer Entegrasyon Uçağı ile İleri Hava Kontrolörü, İleri Muharebe Kontrolörü ve Müşterek Ateş Destek Timi eğitimleri verilecek. 135’inci filo isterlerine göre gelişmiş varyant olarak adlandırılan Hürkuş HYEU’nun, düşük kullanım maliyeti ve gelişmiş aviyonik sistemleri ile önemli avantajlar sağlayacağı öngörülüyor.

Hürkuş’un mevcut gelişmiş özelliklerine ek olarak Hürkuş HYEU ile elektro-optik / infrared (EO/IR) kamera, lazer güdümlü ve güdümsüz eğitim mühimmatlarının yanı sıra oto pilot entegrasyonları da aşamalı olarak gerçekleştirilebilecek.