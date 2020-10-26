26 Ekim 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.191 -0.64 EURO 9,4430 -0.06
USD 7,9700 0.04 ALTIN 487,450 0.30
CANLI BORSA
TÜMÜ

Hollanda'da da günlük vaka rekoru kırıldı

AA |  26 Ekim 2020 Pazartesi - 0:42 | Son Güncelleme : 26 10 2020 - 0:42

Avrupa'da ülkeler koronavirüs salgınında bir bir günlük vaka sayısında rekor kırıyor. Bu ülkelerden biri de Hollanda oldu. Hollanda'da "kısmi karantina" uygulanmasına rağmen yeni tip koronavirüs (covid-19) salgınında son 24 saatte 10 bin 203 vaka ile şu ana kadar görülen "en yüksek günlük vaka sayısı" kaydedildi.


Hollanda Devlet Sağlık ve Çevre Enstitüsünden (RIVM) yapılan açıklamada, son 24 saatte 10 bin 203 vaka tespit edildiği belirtildi.
 
Açıklamada, ülkede salgının başlamasından bu yana toplam vaka sayısı 291 bin 254'e, hayatını kaybedenlerin sayısının da 7 bin 46'ya ulaştığı bildirildi.
 
Hükümetin uyarıları dikkate alınmıyor
 
Hilversum şehrinde uyarılara rağmen bir araya gelen 300 kişinin katıldığı partiye baskın düzenlendi.
 
Polis yetkililerinden yapılan açıklamada, "kısmi karantina" uygulanmasına rağmen 300 kişinin bir araya geldiği partiye baskın yapıldığı ve 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
 
"Kısmi karantina" uygulaması
 
Hollanda'da hükümet, 14 Ekim'de 4 haftalık "kısmi karantina" uygulamasına geçildiğini açıklamıştı.
 
Kısıtlamalar kapsamında restoran ve barlar yeniden kapatılırken, toplu taşıma seferleri de azaltılmıştı.
 
Hollanda'da medyasında çıkan haberlerde, saat 20.00'den sonra alkollü içki satın almak isteyenlerin otel odası kiraladığı aktarılmıştı.
 
Alkollü içecek satışı saat 20.00'den sonra yasaklanırken, uyarıların ciddiye alınmaması sebebiyle oteller de alkol yasağına dahil edilmişti.

ETİKETLER

Avrupa koronavirüs Hollanda
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.