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Hint tasarımcının elmas yüzüğü dünya rekoru kırdı

DHA |  04 Aralık 2020 Cuma - 21:33 | Son Güncelleme : 04 12 2020 - 21:33

Hindistan'da bir tasarımcıya ait 12 bin 638 elmas taşlı yüzük dünya rekoru kırdı.


Hindistan'ın başkenti Yeni Delhide 25 yaşındaki Harish Bansalın tasarımı olan ağırlığı 165 gramın üzerindeki elmas yüzük Guinness Dünya Rekorlar Kitabına girdi. Tasarımcı, yüzüğü satmayı planlamadığını belirtirken yüzük fikrini iki yıl önce uygulamaya koymaya karar verdiğini belirtti. Yıllar boyunca pek çok tasarımdan vazgeçtiğini ifade eden Bansal, 12 bin 638 adet elmasla yapılan yüzük için potansiyel alıcıların teklifini geri çevirdiğini söyledi ve " Bizim için bir gurur meselesi. O paha biçilemez" diye konuştu.
 
Marigold  Refah Yüzüğü olarak adlandırılan tasarımdan önce dünya rekorunun yine Hindistanda bulunan  7 bin 801 elmaslı bir yüzüğe at olduğu belirtildi.
 

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