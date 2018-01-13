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Hindistan'da helikopter kazası: 5 ölü, 2 kayıp

İHA |  13 Ocak 2018 Cumartesi - 23:32 | Son Güncelleme : 14 01 2018 - 0:50

Hindistan'ın Mumbai kenti yakınlarında meydana gelen helikopter kazası sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kayıp olduğu bildirildi.


 
Hindistan'ın Mumbai kenti yakınlarında helikopter kazası meydana geldi. Kaza sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, 7 kişiyi taşıyan helikopterde Hint Petrol ve Doğalgaz Kurumu'nda çalışan 5 kişinin olduğu belirtildi. Hint Kuvvetleri büyük çaplı hava ve deniz kurtarma operasyonu başlattı. Kazanın nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.

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Hindistan Mumbai helikopter
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