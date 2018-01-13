Hindistan'ın Mumbai kenti yakınlarında helikopter kazası meydana geldi. Kaza sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, 7 kişiyi taşıyan helikopterde Hint Petrol ve Doğalgaz Kurumu'nda çalışan 5 kişinin olduğu belirtildi. Hint Kuvvetleri büyük çaplı hava ve deniz kurtarma operasyonu başlattı. Kazanın nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.
Hindistan'da helikopter kazası: 5 ölü, 2 kayıp
İHA | 13 Ocak 2018 Cumartesi - 23:32 | Son Güncelleme : 14 01 2018 - 0:50