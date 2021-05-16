Hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! Yarından itibaren...

İş Bankası resmen duyurdu. Hesabı olan herkesi yakından ilgilendiriyor. Değişti, pazartesi günü geçerli olacak. Dev banka müşterilerine yeni alınan kararı duyurdu.
Türkiye'de uygulanan 17 günlük tam kapanma süreci yarın sona eriyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile tam kapanma süreci sonrası atılacak normalleşme adımları açıklandı. Genelgede bankaların çalışma saatleri ile ilgili bir kısıtlma bulunmuyor. İş Bankası genelge sonrası çalışma saatlerinde değişikliğe gitti.
İş Bankası'ndan yeni çalışma saatlerine ilişkin duyuru yapıldı. Bankadan yapılan açıklamada 17 Mayıs Pazartesi günü itibarı ile çalışma saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak belirlendi.