16 Mayıs 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.441 -0.25 EURO 10,2920 0.22
USD 8,4700 -0.37 ALTIN 501,370 0.41
CANLI BORSA
TÜMÜ

Hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! Yarından itibaren...

16 Mayıs 2021 Pazar - 14:15 | Son Güncelleme : 16 05 2021 - 14:17

Bankada hesabı olan, kredi ya da kredi kartı kullanan tüm müşterileri ilgilendiriyor. Dev banka harekete geçti. İş Bankası yeni kararı tüm müşterilere duyuruldu. Yarından itibaren uygulanmaya başlıyor. İş Bankası mesai saatlerinde değişikliğe gidiyor. Yeni çalışma saatleri belli oldu.


İş Bankası resmen duyurdu. Hesabı olan herkesi yakından ilgilendiriyor. Değişti, pazartesi günü geçerli olacak. Dev banka müşterilerine yeni alınan kararı duyurdu.
 
Türkiye'de uygulanan 17 günlük tam kapanma süreci yarın sona eriyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile tam kapanma süreci sonrası atılacak normalleşme adımları açıklandı. Genelgede bankaların çalışma saatleri ile ilgili bir kısıtlma bulunmuyor. İş Bankası genelge sonrası çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. 
 
 
İş Bankası'ndan yeni çalışma saatlerine ilişkin duyuru yapıldı. Bankadan yapılan açıklamada 17 Mayıs Pazartesi günü itibarı ile çalışma saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak belirlendi. 

ETİKETLER

iş bankası banka banka duyuru banka çalışma saatleri bankalar kaçta açılıyor
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.