21 Ağustos 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.445 0.33 EURO 9,9580 -0.15
USD 8,4830 -0.28 ALTIN 486,100 0.03
CANLI BORSA
TÜMÜ

Hesaba yatırılıyor, 3 bin lira, başvuru kasımda...

AA |  21 Ağustos 2021 Cumartesi - 10:23 | Son Güncelleme : 21 08 2021 - 10:28

Binlerce öğrenciye burs imkanı! Hesaba yatırılıyor. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan lisans ve lisansüstü öğrencilerine 3 bin liraya kadar burs imkanı. 2022 ocak ayı itibarıyla verilecek lisans burslarına ilişkin başvurular, 2021 yılı kasım ayında alınacak. Türk Tarih Kurumu ise ilk 3 tercihinden biri olarak Tarih, Tarih Eğitimi, Tarih Öğretmenliği bölümlerinden birine yerleşen toplam 400 lisans öğrencisine başarı sıralamasına göre 1000 ile 2000 lira arasında ve yine bu bölümler içerisinde kazandığı bölüme en yüksek puanla yerleşen 50 lisans öğrencisine 1000 lira olmak üzere burs verecek.


Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (AYK)  bünyesindeki Türk Tarih Kurumu (TTK), Türk Dil Kurumu (TDK), Atatürk Araştırma  Merkezi (ATAM) ve Atatürk Kültür Merkezince (AKM), 2021-2022 eğitim öğretim  döneminde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine bin ile 3 bin lira  arasında burs imkanı sağlanacağı bildirildi. 
 
AYK Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada,  Türk dili ve tarihi başta olmak üzere sosyal ve beşeri bilimler alanında bilgi  üretmek ve nitelikli insan kaynağı yetiştirmekle görevli Atatürk Kültür, Dil ve  Tarih Yüksek Kurumunun bünyesinde TTK ve TDK'nin bulunduğunu belirtti.
 
Ayrıca 1982 Anayasası ile kurulan AKM ve ATAM'ın da kurum çatısı  altında faaliyetlerini sürdüren bilim ve kültür kurumları olduğu bilgisini veren  Hekimoğlu, "Kurumlarımız, bilimsel yayın, sempozyum ve kongreler başta olmak  üzere gerçekleştirmiş olduğu akademik faaliyetleri ile birlikte Atatürk'ün miras  bıraktığı mali kaynaktan aldığı güçle yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası  burslarının yanı sıra lisans bursları da vermektedir." ifadelerini kullandı.
 
Hekimoğlu, başta tarih ve Türk dili olmak üzere sosyal bilimler  alanlarını cazip hale getirmek ve başarılı öğrencilerin bu alanları tercih  etmelerini sağlamak için yoğun mesai harcadıklarını vurguladı.
 
Yüksek Kurum ve bünyesindeki kurumların hem alan çeşitliliğini  artırdıklarını hem de burs ücretlerini ekonomik şartlara göre teşvik edici  miktarlara yükselttiklerini belirten Hekimoğlu, bu kapsamda TTK'nin, başta Tarih  olmak üzere, Felsefe, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Coğrafya, Antropoloji, Siyaset  Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerine, TDK'nin de Türk Dili ve Edebiyatı,  Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları yanında, kardeş ve komşu diller başta olmak  üzere 18 farklı dilde okuyan üniversite öğrencilerine de burs verdiğini bildirdi.
 
 
"Ödüllendirmediğimiz bir başarı bırakmamaya özen gösterdik"
 
Hekimoğlu, kurumların, ilan edilen ilgili bölümlere ek olarak yabancı  dil bölümlerinde yan dal veya çift ana dal programına kayıtlı veya yabancı dil  bölümlerinde öğrenim görmekte olup ilan edilen bölümlerde çift ana dal programına  kayıt yaptıran lisans ara sınıf öğrencilerine not ortalamasına göre burs  vereceğini  kaydederek, özellikle yabancı dil bölümlerinde okuyan öğrencilerin,  tarih, Türk dili ve diğer sosyal bilim alanlarında çift ana dal ya da yan dal  yapmalarını da önemsediklerini belirtti.
 
Türkoloji, tarih ve diğer bölümlerde okuyanları yabancı dil öğrenmeye  teşvik ederken yabancı dil bölümlerinde okuyan gençlerin diğer sosyal alanların  literatürüne de hakim olarak yetişmelerini amaçladıklarına dikkati çeken  Hekimoğlu, "Burs ilanında ifade edildiği üzere ilk 15 bine giren öğrencilerimizi  bu alanlara yönlendirirken sosyal devlet anlayışımız doğrultusunda bu alanları  tercih eden öğrencilerimizi bir şekilde ödüllendirmeyi de ihmal etmedik. Hemen  tüm üniversitelerin tarih ile Türk dili ve edebiyatı bölümlerine ilk sıradan  kaydolan öğrencilerimizi de burs kapsamına aldık. Ödüllendirmediğimiz bir başarı  bırakmamaya özen gösterdik." ifadelerini kullandı.
 
Başvurular kasımda alınacak
 
2022 ocak ayı itibarıyla verilecek lisans burslarına ilişkin  başvurular, 2021 yılı kasım ayında alınacak. Burs müracaat takvimi, ekimde  "burs.ayk.gov.tr" adresinden ve kurumların internet sayfaları ile sosyal medya  hesaplarından duyurulacak.
 
 
TDK lisans bursları
 
Türk Dil Kurumu, ilk 3 tercihinden biri olarak Türk Dili ve Edebiyatı,  Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları,  Türkçe Öğretmenliği bölümlerinden birine yerleşen toplam 505 lisans öğrencisine  başarı sıralamasına göre 1000 ile 2000 lira arasında ve yine bu bölümler içinde  kazandığı bölüme en yüksek puanla yerleşen 255 lisans öğrencisine 1000 lira olmak  üzere burs verecek.
 
Ayrıca yabancı dil bölümlerine de burs verecek olan TDK, ilk tercihi  olarak, Arap Dili ve Edebiyatı, Arnavut Dili ve Edebiyatı, Boşnak Dili ve  Edebiyatı, Bulgar Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı, Çin Dili ve  Edebiyatı, Ermeni Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve  Edebiyatı, Gürcü Dili ve Edebiyatı, Hindoloji, Hungaroloji, İbrani Dili ve  Edebiyatı, İspanyol Dili ve Edebiyatı, İtalyan Dili ve Edebiyatı, Japon Dili ve  Edebiyatı, Kürt Dili ve Edebiyatı, Leh Dili ve Edebiyatı, Rus Dili ve Edebiyatı,  Sinoloji, Süryani Dili ve Edebiyatı, Ukrayna Dili ve Edebiyatı, Urdu Dili ve  Edebiyatı, Yunan Dili ve Edebiyatı, Arapça Mütercim-Tercümanlık, Bulgarca  Mütercim-Tercümanlık, Çince Mütercim Tercümanlık, Farsça Mütercim-Tercümanlık,  Fransızca Mütercim-Tercümanlık, İngilizce Fransızca Mütercim-Tercümanlık, Rusça  Mütercim-Tercümanlık bölümlerinden birine yerleşen toplam 186 lisans öğrencisine  başarı sıralamasına göre 1000 ile 2000 lira arasında burs sağlayacak.
 
Buna ek olarak çift ana dal/yan dal bursu kapsamında ilgili bölümlerde  öğrenim gören toplam 50 lisans öğrencisi burstan yararlanacak.
 
TTK lisans bursları
 
Türk Tarih Kurumu ise ilk 3 tercihinden biri olarak Tarih, Tarih  Eğitimi, Tarih Öğretmenliği bölümlerinden birine yerleşen toplam 400 lisans  öğrencisine başarı sıralamasına göre 1000 ile 2000 lira arasında ve yine bu  bölümler içerisinde kazandığı bölüme en yüksek puanla yerleşen 50 lisans  öğrencisine 1000 lira olmak üzere burs verecek.
 
Ayrıca ilk 3 tercihinden biri olarak Arkeoloji, Sanat Tarihi,  Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Antropoloji bölümlerinden birine yerleşen 36, Coğrafya  bölümüne yerleşen 12, Felsefe bölümüne yerleşen 12, Sosyoloji bölümüne yerleşen  12, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerine yerleşen 36 lisans  öğrencisine de başarı sıralamasına göre 1000 ile 2000 lira arasında burs  desteğinde bulunacak.
 
İlgili bölümlerde öğrenim gören 92 lisans öğrencisi de çift ana  dal/yan dal bursundan yararlanabilecek.
 
Türk dili ve tarihi ile ilgili kurumlarca belirlenen bölümlerde (Türk  Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve  Edebiyatları, Türkçe Öğretmenliği; Tarih, Tarih Eğitimi, Tarih Öğretmenliği,  Arkeoloji, Sanat Tarihi, Antropoloji, Coğrafya, Felsefe, Sosyoloji, Siyaset  Bilimi ve Uluslararası İlişkiler) okuyan ara sınıf öğrencileri yabancı dil  bölümlerinde yan dal veya çift ana dal öğrenimi görmeleri halinde, yabancı dil  bölümlerinde okuyan öğrenciler ise Türk dili ve tarihi ile ilgili anılan  bölümlerde yan dal veya çift ana dal öğrenimi görmeleri halinde verilecek  burslardan kontenjanlar dahilinde faydalanabilecek.
 
Yüksek lisans ve doktora bursları
 
TTK, TDK, ATAM ve AKM tarafından ilan edilen burs alanlarında  lisansüstü tez hazırlayacak yüksek lisans öğrencilerine aylık 2 bin 500 lira,  doktora öğrencilerine de 3 bin lira burs verilecek.
 
Buna göre Atatürk Araştırma Merkezi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi  alanında 2 yüksek lisans ve bir doktora öğrencisine, Türk Dil Kurumu Türkiye  Türkçesi, Tarihi Türk Yazı Dilleri, Çağdaş Türk Yazı Dilleri, Türkiye Türkçesi  Ağızları, Türkçe Öğretimi alanlarında toplamda 50 yüksek lisans ve 50 doktora  öğrencisine, Türk Tarih Kurumu Eski Çağ Tarihi, Orta Çağ Tarihi, Genel Türk  Tarihi, Yeni Çağ Tarihi, Yakın Çağ Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Tarih  Eğitimi ve Öğretimi, Bilim ve Düşünce Tarihi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Dinler  Tarihi, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Tarihi alanlarında toplam 40  yüksek lisans ve 60 doktora öğrencisine, Atatürk Kültür Merkezi İslam, Osmanlı ve  Cumhuriyet Dönemi Türk Felsefesi, Türk-İslam Bilim Tarihi ve Anadolu Dışındaki  Türk Müziği Mirası alanlarında 2 yüksek lisans ve 2 doktora öğrencisine burs  sağlayacak.
 
Bu kapsamda 94 yüksek lisans ve 113 doktora olmak üzere toplam 207  lisansüstü öğrencisi burstan yararlanabilecek.

ETİKETLER

öğrenci burs 3 bin lira hesap atatürk
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.