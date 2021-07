Her 4 erkekten biri erken boşalma problemi yaşıyor!

Erkeklerde görülen erken boşalma sorununun nedenlerini anlatan Psikiyatri Uzmanı Dr. Dilek Sarıkaya, erken boşalma tedavisi hakkında önemli bilgiler paylaştı.

ERKEN BOŞALMA CİNSELLİKTEN KAÇMAYA YOL AÇABİLİYOR

Erken boşalmanın erkeklerde en sık görülen cinsel işlev bozukluğu olduğunu vurgulayan Dr. Dilek Sarıkaya, “Hemen hemen üç – dört erkekten birinde erken boşalma sorunu ortaya çıkıyor. Erken boşalma oldukça sık görülen bir problemdir fakat kişi bunu yaşarken yalnızca kendisi yaşıyormuş, sadece kendi başına geliyormuş gibi algılayabiliyor ve bu da çok ciddi bir performans kaygısına yol açabiliyor. Erken boşalma aslında, penisin vajene girmesinden önce ya da girdikten hemen sonra henüz sınırlı bir cinsel uyarıyla birlikte kişinin istemi ve kontrolü olmadan gerçekleşmesi olarak tanımlanıyor. Bu durum, bazen kişide belirgin bir sıkıntıya yol açabildiği gibi cinsellikten kaçınmasına kadar da uzanabiliyor.” dedi.

TRAVMATİK DENEYİMLER ÖĞRENMEYİ ZORLAŞTIRIYOR

Dr. Sarıkaya, “Erken boşalma tanısını koyarken öncelikle bu durumun ne oranda yaşandığı, kişinin bu durumdan dolayı ne kadar sıkıntıya uğradığı, cinselliğin bu durumdan ne kadar etkilendiği ve işlevin ne kadar bozulduğu önemli kriterlerdir.” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Belki de en önemli kriter olarak kişinin kontrolü ve istemi dışında boşalma yaşamasını kabul edebiliriz. Boşalmanın kontrolü, kişide cinsel deneyim ve cinsel aktivite sıklığı arttıkça gelişen bir öğrenme sürecidir. Özellikle ilk cinsel deneyimlerle birlikte birtakım travmatik deneyimler söz konusu olduysa, deneyimler yetersizse ve kişinin cinselliğe dair birtakım yanlış inançları varsa öğrenme süreci sekteye uğrayabiliyor. Böylelikle boşalmanın kontrol edilebilmesi konusunda bir güçlük ortaya çıkabiliyor. Uzmanların da cinsel terapilerde tam da tedavi ettiği ve müdahale ettiği kısım bu kısım oluyor. Geç kalınmış olan öğrenme sürecinin cinsel terapi sürecinde en baştan başlatılması, doğru ve uygun bir şekilde boşalma kontrolünün öğretilmesi mümkün oluyor.”

İLK AŞAMADA ÜROLOJİ HEKİMİNE BAŞVURULMALI

Erken boşalma sorunu yaşayan kişi ya da çiftlerin, bu sorunu uzun süredir yaşıyor ve bu durumdan dolayı ciddi bir sıkıntı ile karşılaşıyor olmaları durumunda organik bir problem olup olmadığına dair ilk olarak üroloji hekimine başvurmalarını tavsiye eden Dr. Dilek Sarıkaya, “Birtakım inceleme ve tetkiklerin yapılması uygun olacaktır. Fakat kişi sıklıkla erken boşalmanın cinsel aktivitenin başladığı ilk dönemden itibaren aktif olduğunu ve sonradan başlayan bir problem olmadığını söylüyorsa, büyük ihtimalle altta yatan sebep psikojenik faktörlerdir ya da boşalma kontrolünün hiç öğrenilmemiş olmasıdır.” dedi.

ÇİFT İLİŞKİLERİ TERAPİ VERİMLİLİĞİNİ ETKİLİYOR

Cinsel terapide yeniden boşalmanın kontrolünün uygun ve doğru biçimde öğrenilmesi için çalışıldığını ifade eden Dr. Sarıkaya, “Cinsel terapilerden oldukça büyük oranda fayda görüldüğünde boşalma kontrolünün öğrenilmesi gerçekleştiği için tekrarlamanın ya da nüksetmesinin neredeyse hiç mümkün olmadığı ve tamamen kürün gerçekleştiği bir tedavi sürecinden bahsetmemiz mümkün. Terapi süreci genellikle 6-12 seans, yani 2-4 ay kadar sürebiliyor. Özellikle çiftin ilişkisi iyiyse, eşler birbirine destek oluyorsa, aralarında iyi ve açık bir iletişim varsa tedavinin daha olumlu sonuçlandığını bahsetmek mümkün.” diye konuştu.

JEL VE SPREYLER HİS KAYBINA YOL AÇIYOR

Boşalmanın geciktirilmesi için uygulanan birtakım geciktirici jeller ve spreylerin erken boşalmaya dair en sık karşılaşılan yanlış tedavilerin başında geldiğine dikkat çeken Psikiyatri Uzmanı Sarıkaya sözlerine şöyle devam etti:

“Aslında anestezik etkili maddeler oldukları için peniste his kaybına yol açıyorlar. Aynı zamanda, birleşme esnasında kadında da his kaybına yol açtığı için her iki tarafın da cinsel hazzının büyük oranda gerilemesine ve cinsel uyumun bozulmasına yol açabiliyorlar. Birtakım bitkisel haplardan, takviyelerden bahsediliyor ama bunların da içerisinde ne tür kimyasallar olduğu bilinmiyor. Bu nedenle de bu tarz tedavileri önermiyoruz. Bunlara ek olarak, birtakım antidepresan ilaçların da erken boşalmanın tedavisinde, aslında antidepresan ilacın yan etkisinden faydalanmak maksadıyla boşalmanın gecikmesine yol açtığı için kullanıldığını biliyoruz ve duyuyoruz. Fakat antidepresanların bu şekilde kullanımı da bir süre sonra cinsel istek kaybına yol açabiliyor ve aslında problem sadece erken boşalmayken bir süre sonra cinsel isteksizlik, hatta ereksiyon kayıpları da görülebiliyor. Bu nedenle, antidepresan ilaçları da erken boşalmanın tedavisinde kesinlikle tavsiye etmiyoruz.”