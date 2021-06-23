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Hepsiburada halka arz oluyor! Nasdaq Borsası'nda işlem görecek!

23 Haziran 2021 Çarşamba - 18:07 | Son Güncelleme : 23 06 2021 - 19:06

Hepsiburada ABD'de halka arz oluyor. E-ticaret sitesi Hepsiburada ABD’nin NASDAQ Borsası’ndaki halka arzı için yatırımcı görüşmelerini başlattı. Halka arz için hisse fiyatının 11-13 dolar civarında olacağı öngörülüyor. Peki, Hepsiburada halka arz için hisse fiyatı ne? Hepsiburada halka arz ne zaman? Hepsiburada halka arz hisse fiyatı kaç dolar? İşte Hepsiburada halka arz talep toplama tarihi...


Hepsiburada dünya teknoloji devlerinin kote olduğu ABD’nin Nasdaq borsasındaki halka arzında 56,7 milyon adet hisse satışa sunacak. 
 
 
HEPSİBURADA HALKA ARZ İÇİN HİSSE FİYATI NE?
 
Şirket için hisse başına öngörülen fiyatın 11-13 dolar arasında olması bekleniyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hepsiburada.com'un yurtdışındaki halka arzına mayıs ayı sonunda onay vermişti.
 
HEPSİBURADA HALKA ARZINDA ARACI KURUMLAR HANGİLERİ?
 
Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC and Goldman, Sachs & Co. LLC, Hepsiburada halka arzıyla ilgili lider aracı kurumlar olarak görev yaparken, BofA Securities, Inc. ve UBS Securities LLC de alt aracı kurumlar olarak hizmet verecek.
 
BİR İLK OLACAK!
 
Halka arz sürecinin başarıyla tamamlanması halinde, Hepsiburada, Nasdaq borsasında işlem gören Türk şirketi olarak bir 'ilk'e imza atacak.

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