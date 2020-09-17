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HDP'li Osman Baydemir hakkında kırmızı bülten ve iade talebi

17 Eylül 2020 Perşembe - 14:08 | Son Güncelleme : 17 09 2020 - 14:12

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt dışındaki HDP'li Osman Baydemir hakkında kırmızı bülten ve iade talebini Adalet Bakanlığına gönderdi.


Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, İngiltere'de olduğu belirtilen ve 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan aranan eski milletvekili HDP'li Osman Baydemir'in iadesi ve kırmızı bülten çıkarılması için talepname hazırladı. Savcılıkça hazırlanan talepname, Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

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