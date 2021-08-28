HDP’den ittifak sinyali

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Türkiye’de yeni kurucu aklın parçası olmaya hazır olduklarını belirterek, “Sorunların çözümünde rol alacak her aktöre çağrımız olacak” diye konuştu.

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP Hukuk Komisyonu’nun partinin kapatılması istemiyle açılan davaya yönelik ön savunma için ek süre talebini 2 Eylül’de karara bağlayacak. Bir yandan kapatma davasında yapılacak savunmanın hazırlıklarının sürdüğü HDP’de, diğer yandan da önümüzdeki seçimlere yönelik partinin ittifaklar ve diğer siyasi partilerle ilişkiler konusunda net tutumunu ortaya koyacak deklerasyon çalışması yürütülüyor. 15-20 maddeden oluşacak deklarasyonda, idari ve yargı sisteminde yapılacak düzenlemeler ve parlamenter sisteme geçiş sürecine yönelik beklentiler aktarılacak.