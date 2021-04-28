HDP'den CHP'ye jet yanıt! 'Haddinizi bilin'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, ‘Ermeni soykırımı’ ifadesinin yer aldığı bildiri yayınlayan HDP’yi ‘emperyalistlerin gölgesinde ezik siyaset’ yapmakla eleştirmişti. Öztrak'a cevap HDP Sözcüsü Ebru Günay'dan geldi. Günay, "Sadece insanın değil, siyasetin de bir dengesi vardır. Konforlu alanlardan akıl dağıtmanın, ilkesel erozyonun, iktidara koşar adım yanaşmanın da bir sınırı ve dengesi vardır. Anti-emperyalist olmayı sizden öğrenecek değiliz. Haddinizi bilin!" ifadelerini kullandı.

