HDP'den CHP'ye jet yanıt! 'Haddinizi bilin'

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Ebru Günay, "Ermeni Soykırımı" ifadesini kullandıkları için HDP'yi eleştiren CHP Sözcüsü Faik Öztrak’a tepki gösterdi.
DP Merkez Yürütme Kurulu’nun (MYK) 24 Nisan 1915’in yıl dönümünde yaptığı yazılı açıklama ile yaşananların "Ermeni Soykırımı" olduğunu ifade etmesi üzerine HDP’yi "emperyalistlerin gölgesinde ezik siyaset yapmak"la eleştiren Faik Öztrak’a, Ebru Günay Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
"HADDİNİZİ BİLİN"
Öztrak'ın sözlerini alıntılayan Günay, "Sadece insanın değil, siyasetin de bir dengesi vardır. Konforlu alanlardan akıl dağıtmanın, ilkesel erozyonun, iktidara koşar adım yanaşmanın da bir sınırı ve dengesi vardır. Anti-emperyalist olmayı sizden öğrenecek değiliz. Haddinizi bilin!" ifadelerini kullandı.
ÖZTRAK NE DEMİŞTİ?
Öztrak MKYK sonrası yaptığı açıklamada "Bir sözümüz de, emperyalist tezlere sarılıp bu ülke topraklarında siyaset yaptıklarını zannedenlere. Rahmetli Hrant Dink’in şu sözleri herkesin kulağına küpe olmalıdır: ‘Bu sorun emperyalistlerin elinden alınmalı, Türkiye ve Ermenistan bu sorunu konuşarak, kardeşçe çözmelidir.’ Unutulmasın, emperyalistlerin gölgesinde yapılan ezik siyaset anlayışı hiçbir şekilde kabul edilemez. Milletimizin iradesi böyle bir siyaseti her zaman sandıkta buruşturup çöpe atar. Bu toprakların siyasetçilerinin emperyalist tezlerin peşine takılması hiçbir şekilde kabul edilemez.” ifadelerine yer vermişti.