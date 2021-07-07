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Hayvanları Koruma Kanunu, TBMM Komisyonunda kabul edildi

AA |  07 Temmuz 2021 Çarşamba - 16:49 | Son Güncelleme : 07 07 2021 - 17:36

Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi.


 Hayvanların daha iyi korunmasını temin etmek, hayvanlara  karşı yapılan ihlallerle daha etkin mücadele etmek ve caydırıcılığı sağlamak  amacıyla idari para cezaları artırılıyor. 
 
TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edilen, Hayvanları  Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi  ile her ilde bulunan İl Hayvanları Koruma Kurulu'nun kaynak ve kapsamı  genişletiliyor. Kurul en geç üç ayda bir başkanın çağrısı üzerine toplanacak,  gerektiğinde olağanüstü toplantılar yapılabilecek.
 
 İl Hayvanları Koruma Kurulu'nun görevleri arasına, ilde kurulacak  hayvan bakımevleri ve hayvan hastanelerinin denetlenmesi ile kanunda belirtilen  faaliyet ve görevlerin yerel yönetimler ve tarım ve orman il müdürlükleriyle eş  güdüm sağlanarak yaptırılması da ekleniyor.
 
Teklifle, Kanunda yer alan ve hayvanların nitelendirilmesinde  kullanılan "ev ve süs" ifadeleri kaldırılıyor. Hayvanların korunması amacıyla  bakımevleri ve hastaneler kurmak; buralarda bakım, rehabilitasyon, aşılama ve  kısırlaştırma gibi faaliyetleri yürütmek için başta yerel yönetimler olmak üzere,  diğer ilgili kurum ve kuruluşlara teşvik sağlanacak veya Bakanlıkça uygun görülen  miktarlarda mali destek verilecek. Bu faaliyetlerde kullanılmak üzere, gerçek ve  tüzel kişilerce ayni veya nakdi bağış Bakanlığa ve yerel yönetimlere  yapılabilecek.
 
Düzenlemeyle hayvanların korunması ve refahı amacıyla yaygın ve örgün  eğitime yönelik programların yapılması, radyo ve televizyon programlarında bu  konuya yer verilmesi amaçlanıyor. Buna göre medya hizmet sağlayıcıları zorunlu  yayınlarında bu konuya da yer verecek.
 
Kamu kurum ve kuruluşları, hayvanların etolojisine ve habitatına  uygun, serbest dolaşımlarına imkan sağlayan doğal yaşam parkları kurabilecek.
 
 Hayvanat bahçeleri ile doğal yaşam parklarının kuruluşu ile çalışma  usul ve esasları Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.
 
 İdari para cezaları
 
Kanun teklifiyle hayvanların daha iyi korunmasını temin etmek,  hayvanlara karşı yapılan ihlallerle daha etkin mücadele etmek ve caydırıcılığı  sağlamak amacıyla idari para cezaları artırılıyor.
 
Buna göre, kedi ve köpek sahiplerinin dijital kimliklendirme  yöntemiyle hayvanlarını kayıt altına almaması halinde hayvan başına 1200 lira  para cezası verilecek.
 
Hayvanların sahiplenilmesi ve bakımı ile ilgili yasaklara ve  yükümlülüklere uymayan ve alınması gereken önlemleri almayanlara hayvan başına  kesilen para cezası tutarı 60 liradan 1000 liraya çıkarılıyor.
 
 Ev hayvanı satış yerlerinde kedi ve köpek bulundurulmasına ilişkin  hükme aykırı hareket edenlere, hayvan başına 500 lira idari para cezası  kesilecek.
 
Düzenlemeyle bir hayvan neslini yok edecek müdahalede bulunanlara  hayvan başına 10 bin lira olan idari para cezası tutarı 35 bin liraya  yükseltilirken tıbbi amaçlar dışında organ veya dokularının tümü ya da bir bölümü  çıkarılıp alınması veya tahrip edilmesi; hayvanının dış görünüşünü değiştirmeye  yönelik veya diğer tedavi edici olmayan kuyruk ve kulak kesilmesi, ses tellerinin  alınması ve tırnak ile dişlerinin sökülmesine yönelik cerrahi müdahaleler;  hayvana tıbbi amaçlar dışında, türüne ve etolojik özelliklerine aykırı hale  getirecek şekilde ve dozda hormon ve ilaç vermek, çeşitli maddelerle doping  yapmak ile hayvanların türlerine has davranış ve fiziki özelliklerini yapay  yöntemlerle değiştirmek fiilleri için idari para cezası tutarı 1200 liradan 4 bin  500 liraya çıkarılıyor.
 
 Hayvan deneyleri konusunda kurallara uymayanlara hayvan başına 1200  lira, yetkisi olmadığı halde hayvan deneyi yapanlara ise hayvan başına 4 bin 500  lira idari para cezası öngörülüyor.
 
Hayvan satışı sırasında hayvanların sağlıklarının iyi,  barındırıldıkları yerin temiz ve sağlık şartlarına uygun olması zorunluluğunu  ihlal edenlere hayvan başına 500, hayvanların ticari amaçla film çekimi ve reklam  için kullanılmasıyla ilgili hususları ihlal edenlere ise 5 bin lira para cezası  verilecek.
 
Hayvanları, doğal kapasitesini veya gücünü aşacak şekilde veya  yaralanmasına, gereksiz acı çekmesine, kötü alışkanlıklara özendirilmesine neden  olacak yöntemlerle eğitenlere 5 bin 500 lira ceza kesilecek.
 
Kurban kesimi
 
Hayvanların kesilmesi sırasında, uyulması gereken dini kuralların  gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en  az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir  anda yapılması zorunluluğunu ihlal edenlere hayvan başına 2 bin 100 lira, kurban  kesimi sırasında uyulması gereken hususlara aykırı davrananlara hayvan başına 5  bin 250 lira idari para cezası uygulanacak.
 
 "Kanuni istisnalar ile tıbbi ve bilimsel gerekçeler ve gıda amaçlı  olmayan, insan ve çevre sağlığına yönelen önlenemez tehditler bulunan acil  durumlar dışında yavrulama, gebelik ve süt anneliği dönemlerinde hayvanlar  öldürülemez." hükmüne aykırı davrananlara hayvan başına 2 bin 200 lira, aykırı  davranışların işletmelerce gösterilmesi halinde ise hayvan başına 5 bin 500 lira  para cezası kesilecek.
 
 Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, acımasız ve zalimce işlem  yapan, döven, aç ve susuz bırakan, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakan,  bakımlarını ihmal eden, fiziksel ve psikolojik acı çektiren, gücünü aştığı açıkça  görülen fiillere zorlayan, kesin olarak öldüğü anlaşılmadan vücutlarına  müdahalelerde bulunan, kesim için yetiştirilmiş hayvanlar dışındaki hayvanları  ödül, ikramiye ya da prim olarak dağıtan, tıbbi gerekçeler hariç hayvanlara veya  onların ana karnındaki yavrularına veya havyar üretimi hariç yumurtalarına zarar  verebilecek suni müdahaleler yapan, yabancı maddeler veren, hayvanları hasta,  gebelik süresinin 2/3'ünü tamamlamış gebe ve yeni anneyken çalıştıran, uygun  olmayan koşullarda barındıran, sağlık nedenleriyle gerekli olmadıkça bir hayvana  zor kullanarak yem yediren, acı, ıstırap veya zarar veren yiyeceklerle alkollü  içki, sigara, uyuşturucu gibi bağımlılık yapan yiyecek veya içecekler verenlere 5  bin 500 lira para cezası uygulanacak.
 
Kesim hayvanları, avlanmasına ve özel üretim çiftliklerinde kesim  hayvanı olarak üretimine izin verilen av hayvanları ile ticarete konu yabani  hayvanlar dışındaki hayvanları et ihtiyacı amacıyla kesip veya öldürüp piyasaya  sürenlere ise 11 bin lira, ev hayvanını terk edene ise hayvan başına 2 bin lira  idari para cezası verilecek.
 
RTÜK takibi sonucunda hayvanların korunması ve refahı amacıyla yaygın  ve örgün eğitime yönelik programların yapılması, radyo ve televizyon  programlarında bu konuya yer verilmesine ilişkin esası ihlal eden ulusal radyo ve  televizyon kurum ve kuruluşlarına ise maddenin ihlal edildiği her ay için 20 bin  lira idari para cezası uygulanacak.
 
Hayvanat bahçelerine ilişkin yükümlülüklere aykırı davrananlara hayvan  başına 2 bin 500 lira idari para cezası kesilecek.
 
 Kabahatlerin veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni, hayvan  koruma gönüllüsü, hayvan koruma derneği üyeleri, hayvan koruma vakfı üyeleri veya  hayvanlara bakmak veya onları korumakla görevlendirilen kişiler tarafından  işlenmesi durumunda verilecek ceza iki kat artırılarak uygulanacak.
 
Kabahatlere konu olan ve el konulan kedi ve köpeklerle Bakanlıkça  uygun görülen diğer hayvanlar koruma altına alınarak bakımevi bulunan en yakın  belediye tarafından hayvan bakımevine götürülecek.
 

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Hayvanları Koruma Kanunu TBMM meclis
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