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Havai fişek fabrikasındaki patlamada flaş gelişme

AA |  07 Temmuz 2020 Salı - 1:35 | Son Güncelleme : 07 07 2020 - 1:47

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin gözaltına alınan 2'si kadın 4 zanlı tutuklandı.


İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk  edilen 1 sorumlu müdür, 1 iş güvenliği uzmanı ile 2 ustabaşının savcılıktaki  sorguları tamamlandı.
 
Hendek Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 4 zanlı, "taksirle birden fazla  kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklandı.
 
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca patlamaya ilişkin soruşturma  kapsamında 4 Temmuz'da gözaltına alınan 1 sorumlu müdür ile 2 ustabaşı için 1 gün  ek gözaltı süresi alınmıştı.
 
Soruşturma kapsamında 5 Temmuz'da kadın iş güvenliği uzmanının  yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 4'e yükselmişti.
 
Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm alana kurulu  havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50  kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi  hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 122 kişi tedavilerinin ardından taburcu  edilmişti.
 
Hastanelerde, 1'i il dışında olmak üzere 4 kişinin tedavisi ise devam  ediyor.
 

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Sakarya havai fişek patlama
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