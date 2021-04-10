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Hatay Reyhanlı'da 100 metrelik tünel bulundu! İçinde yakalandılar

10 Nisan 2021 Cumartesi - 11:54 | Son Güncelleme : 10 04 2021 - 11:56

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 100 metre uzunluğunda bir tünelin tespit edildiğini duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada, "Mehmetçiklerimizin dikkati sayesinde tespit edilen tünelde ülkemize sızmaya çalışan 24 kişilik mülteci grup da yakalandı. Bölgede yapılan detaylı incelemelerde tünelin bir ucunun Suriye’deki Atme çadır kentindeki bir eve çıktığı belirlendi." ifadelerine yer verildi.


Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'ndan yapılan açıklama şöyle:
 
"Sınırlarımızda kahramanca ve fedakârca görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemize yönelik yaşa dışı geçiş veya sızma girişimlerini önlemeye devam ediyor.
 
Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Bükülmez (Şehit Er Hüseyin Koroç) Hudut Karakolunda görev yapan Kahraman Hudut Kartallarımız bölgede icra ettikleri arama-tarama faaliyeti sırasında yaklaşık 100 metre uzunluğunda tünel tespit etti.
 
 
Mehmetçiklerimizin dikkati sayesinde tespit edilen tünelde ülkemize sızmaya çalışan 24 kişilik mülteci grup da yakalandı. Bölgede yapılan detaylı incelemelerde tünelin bir ucunun Suriye’deki Atme çadır kentindeki bir eve çıktığı belirlendi.
 
Yasa dışı geçişlerin yanı sıra terörist sızmalarında da kullanılabileceği değerlendirilen tünel kullanılamaz hâle getirildi."
 
 

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Reyhanlı Hatay tünel MSB
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