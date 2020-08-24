Hastaneye giden herkesi ilgilendiriyor! Artık SGK ödemiyor onun yerine...

Vaka artışından korkan özel sağlık sigorta sı yaptırıyor. Hürriyet yazarı Noyan Doğan corona döneminde özel sağlık sigortasına artan talebi yazdı...Son günlerde koronavirüs vakalarındaki artışla birlikte okuyuculardan da özel sağlık sigortası ile ilgili çokça soru alıyorum. Kimileri, ‘sigorta yaptırsam, devlet hastane lerinde yoğunluk olursa, özel hastanede tedavi olabilir miyim?’ diye merak ediyor; kimileri, ‘özel sağlık koronavirüs tedavisini karşılamaya devam ediyor mu?’ diye soruyor.

Sigorta şirketleri mart ayında ortaklaşa aldıkları kararla koronavirüs tedavisini hem özel sağlık hem de tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsamına dahil etti. O tarihten bu yana da salgın ile ilgili tüm tedavi giderleri özel sağlık sigortasından karşılanıyor. Bu uygulama halen devam ediyor, devam da edecek.

Hatta şöyle bir durum da var. Salgın başladığında özel hastaneler pandemi hastanesi ilan edilmiş, devlet koronavirüs teşhis ve tedavisi için hasta başına belirli ödeme yapmaya başlamıştı. Hastaneler de bu bedeli özel sağlık sigortası olan hastalara yansıtmıyordu. Temmuz ayının başında bu uygulama kalktı. Artık kamu; yoğun bakım hariç olmak üzere (salgın acil hal kapsamına alındığından yoğun bakım tedavi giderleri vatandaştan talep edilmiyor) özel hastanelerde salgın giderlerini karşılamıyor. Hal böyle olunca da hastaneler artık pandemiyi kabul etmiyor. Yani, özel hastaneye gittiniz, koronavirüs şüphesi varsa devlet hastanesine yönlendiriyor. Özel sağlık sigortası varsa durum farklı. Hastane sizi kabul ediyor ve devlet belirli bir miktarı karşılamasa da tüm tedavi giderleri sigorta şirketi tarafından ödeniyor.

ÜÇ KİŞİNİN PRİMİ 7 BİN LİRA

Sigorta şirketlerinin, salgının başında koronavirüs tedavisini sağlık sigortasına dahil etmesi sigortaya olan talebi artırdı. Sadece üç ay içinde 350 bine yakın kişi özel sağlık sigortası yaptırırken, geçen senenin haziran ayı ile mukayese edildiğinde yeni sigorta yaptıranların sayısı 600 bin kişiyi geçti. Bunu gören sigorta şirketleri de özellikle tamamlayıcı sağlık sigortalarında, ciddi kampanyalara başladı.

Biraz araştırdım, bugün üç kişilik bir aile, ortalama bir özel sağlık sigortası yaptırdığında ayakta ve yatarak tedavi dahil ödenecek prim 16 bin lira civarında. SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde geçen, tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırılırsa; yine üç kişilik bir ailenin ödeyeceği prim 7 bin lira civarında. Pahalı mı? Şöyle cevap vereyim: Özel sağlık sigortası olup da koronavirüse yakalanan kişiler için; sigorta şirketleri, bir hastanın tedavisi için özel hastanelere ortalama 8-10 bin lira arasında ödeme yaptı. Pahalı mı, değil mi siz karar veri.

İlk kez sigorta yaptıracaklar için şunu da söyleyeyim, 14 gün kuralı devam ediyor. Sigorta yaptırıyorsunuz, 14 gün bekliyorsunuz, 14’üncü günün sonunda virüse yakalanmazsanız sigortanız devreye giriyor. Yakalanırsanız, sigortanız devam etmiyor. 15’inci gün koronavirüse yakalandınız, sigorta şirketi tüm giderlerinizi karşılıyor.

ÖZEL SAĞLIK SİGORTALI 5 BİN KİŞİ KORONAVİRÜS TEDAVİSİ GÖRDÜ

SALGIN başladığından bu yana özel sağlık sigortası olan 5 bin kişi özel hastanelerde koronavirüs tedavisi gördü. Bunların 3 bine yakını özel sağlık sigortalı, 2 bini de tamamlayıcı sağlık sigortası sahibi olan kişiler. 5 bin hastanın bin 800’ü kadın hastalardan, 3 bin 200’ü de erkek hastalardan oluşurken; sigorta şirketleri de koronavirüs tedavisi gören sigortalılar için 41 milyon liraya yakın özel hastanelere ödeme yaptı. Bu süreçte 19 kişi de hayatını kaybetti.

ZATÜRRE VE GRİP AŞISINI KARŞILIYOR MU?

Son günlerin gündemdeki konusu zatürre ve grip aşısı. Doktorlar her iki aşının da yaptırılması gerektiğini söylüyor. Talepten dolayı bugün neredeyse zatürre aşısı bulunmuyor. Grip aşısı geldiğinde -ki, eylül ayında gelmesi bekleniyor- talep patlaması yaşanması bekleniyor. Okuyucular soruyor, ‘özel sağlık sigortası zatürre ve girip aşısını karşılıyor mu?’. Sigorta şirketine göre değişse de genel uygulama şöyle: Çocuklarda (0-9 yaş), her ikisi de karşılanıyor. Çocukların dışında zatürre, koruyucu aşı olduğu için ödenmiyor. Grip aşısını ise kimi sigorta şirketi karşılıyor, kimi karşılamıyor ama çoğunluk grip aşısını da ödemiyor.