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Hamile olduğunu söyledi, gerçek hastanede ortaya çıktı

AA |  16 Ocak 2021 Cumartesi - 22:52 | Son Güncelleme : 16 01 2021 - 22:52

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, kendisine hamile süsü veren Özbekistan uyruklu kadının karın bölgesinde gizlenmiş halde uyuşturucu ele geçirildi.


Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup  Amirliği ekipleri, istihbarat üzerine İmam Hatip Kavşağı'nda bir ticari taksiyi  durdurdu.
 
Ekipler, taksi şoförü B.E. ile araçta yolcu olarak bulunan Özbekistan  uyruklu Y.B'yi (28) gözaltına alındı.
 
Y.B, İlçe Emniyet Müdürlüğünde hamile olduğunu söyleyerek üst  aramasına karşı çıktı.
 
 Yapılan inceleme sonrası Y.B'nin karın bölgesindeki şişliğe, içinde  410 gram metamfetamin konulmuş poşetlerin neden olduğu anlaşıldı.
 
Hastanede yapılan testlerde de Y.B'nin hamile olmadığı tespit edildi.
 
İşlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan Y.B, uyuşturucu madde ticareti  yapmak suçundan tutuklandı, şoför B.E. ise serbest bırakıldı.

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Manisa Alaşehir hamile uyuşturucu
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