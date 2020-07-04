Hamile kalabilmeyi kolaylaştıran 12 ipucu

“Uzun süre gebe kalmamak için çeşitli yolları denemiş olan kadınlar çocuk yapma kararı aldıklarında bir an önce gebe kalmak ister. Kural olmamasına rağmen, 35 yaş altında ve sağlıklı bir kadında düzenli ilişkiyle gebeliğin ilk 12 ay içinde, 35 yaş üstü çiftler için 6 ay arasında gerçekleşmesi beklenir” diyen Özden, “İyi haber; sağlıklı beslenme hamile kalma şansınızı yükseltir. Öğünlerinizde yeteri kadar protein, demir, çinko, C ve D vitamini aldığınıza emin olun. Bu vitamin ve minerallerin eksikliği adet döngüsünde uzamalara, dolayısı ile daha seyrek yumurtlama ve erken dönem düşük riskinde artışla ilişkilendirilmiştir. Çok kafein tüketen biriyseniz kendinizi günlük 1-2 fincan ile sınırlamakta fayda var” dedi.

“Organik meyve ve sebze tüketin”

Sağlığınız üzerine diğer olumsuz etkileri bir yana, aşırı vücut yağları bazı hormonların artmasına ve yumurtlama fonksiyonlarının bozulmasına neden olabildiğini ifade eden Özden, “Diğer tarafta çok zayıf olmak da yeterli hormon üretilememesine yol açarak hamile kalabilme ihtimalini düşürebilmektedir. Düzenli egzersizler hem metabolizmanızı düzenlemenizde, hem de ideal kiloya ulaşmanızda yardımcı olacaktır. Tabi abartmamak kaydıyla. Birçok tarım ve böcek ilacının erkek ve kadın fertilitesini azalttığı bilinmektedir. Eğer sperm sayınızın azalmasını veya yumurtlama fonksiyonlarınızın bozulmasını istemiyorsanız yapmanız gereken; organik sebze ve meyve tüketmeyi tercih etmek, ilaç kalıntılarını özenle temizlemek ve varsa bahçenizde bu tarz ilaçları kullanmamak olmalıdır. Radyasyon, nitrik oksit, bazı yakıt türleri ve endüstriyel kimyasalların adet döngüsünü bozarak fertiliteyi azalttığı birçok çalışmada ortaya konmuştur. Yine vardiyalı çalışma sisteminin de gebe kalabilirlik üzerinde olumsuz etkilerinden bahsedilmektedir. Bu nedenle hamilelik şansınızı artırmak için (eğer mümkünse) sabit çalışma saatleri içerisinde ve risk içeren bir işiniz varsa da üst düzey önlem alarak koruyucu ekipmanla çalışmaya özen gösterin” diye konuştu.

Sigara içmemek çok önemli