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Halkbank harekete geçti! Düşük kredi faizi ve...

AA |  05 Ocak 2021 Salı - 14:10 | Son Güncelleme : 05 01 2021 - 14:29

Halkbank duyurdu! Art arda güzel haberler geldi. Binlerce kişi yaralanacak. İmzalar atıldı. Düşük faiz ile kredi imkanı sunuluyor. Ödeme kolaylığı sağlanacak. 18 ay vade imkanı bulunuyor. Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması ile birçok vatandaş ekonomik olarak rahatlayacak. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Halkbank ile imzalanan anlaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Halkbank'ın güzel bir jest daha yaparak bu kredi kartına, TOBB'un logosunu da eklettiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Meclisimizin tüm üyeleri, Halk Bankası tarafından ciro ve kredibiliteye göre belirlenecek limitler dahilinde hem satıcı hem de alıcı olarak bu sistemden yararlanabilecek. Tedarik zincirini güven altına alacak bu sistem, KOBİ'lerin kredi faizlerinin düşmesine de yardımcı olacak. Düşen finansman maliyetleri, KOBİ'leri yatırım ve üretim için teşvik edecek. KOBİ'lerin ve dolayısıyla ülkemizin finansal istikrarı güçlenecek." ifadelerini kullandı.


Halkbank salgın sürecinde ekonomik olarak zor durumda olan vatandaşların yanında yer almaya devam ediyor. TOBB ile yapılan yeni anlaşma ile ödeme koaylığı sağlanacak. Ayrıca düşük faizli kredi imkanı da söz konusu olacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Halkbank  arasında "Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı  Anlaşması" imzalandı. Satıcıya tahsilat güvencesi, alıcıya da 18 aya kadar vade  imkanıyla ödeme esnekliği sunan anlaşmadan TOBB çatısı altındaki 1,5 milyon  işletme yararlanabilecek. 
 
TOBB ve Halkbank arasında söz konusu anlaşmanın imzalandığı tören  çevrim içi yapıldı.
 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, buradaki konuşmasında, Halkbank  Paraf ticari kredi kartı sayesinde esnafın vadeli mal alım satımı, bankalardan  kredi çekmekte ve çek senet gibi işlemlerinde yaşadığı problemlerin sona  ereceğini söyledi.
 
Bu kartın, tedarik zincirinin güven içinde işlemesini sağladığını  belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:
 
 "Bu kart ile alıcı ve satıcının güven içinde alışveriş yapmasının önü  açılıyor. Bu sayede çek-senet takibi yapmadan, tahsilat derdiyle uğraşmadan,  güven içinde malımızı satacağız. Sattığımız mal bedelini, tahsilat riski  taşımadan, Halkbank garantisiyle, peşin ya da taksitli alacağız. Mal almak  isteyen de bankadan kredi bulma veya satıcının kendi çek-senedini kabul edip  etmeme derdine düşmeyecek. Bu kartla malını alacak ve ödemesini de 1,5 yıla  ulaşan esnek vadelendirmeyle  yapacak. Yani kısaca, mal almak gerekince bu kartla  para ödemeden satın alma yapılıyor. Satıcı da bu kimdir diye endişe etmeden,  malını güvenle satıp, parasını bankadan tahsil edecek. Böylece hem alıcı hem de  satıcı, nakit akışlarını rahatlatacak."
 
Hisarcıklıoğlu, bunun, kazan-kazan anlayışının bir örneği olduğunu,  yine bu kartın üyelerine başka indirim ve avantajlı kampanyalar da sunduğunu  söyledi.
 
Halkbank'ın güzel bir jest daha yaparak bu kredi kartına, TOBB'un  logosunu da eklettiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Meclisimizin tüm üyeleri, Halk  Bankası tarafından ciro ve kredibiliteye göre belirlenecek limitler dahilinde hem  satıcı hem de alıcı olarak bu sistemden yararlanabilecek. Tedarik zincirini güven  altına alacak bu sistem, KOBİ'lerin kredi faizlerinin düşmesine de yardımcı  olacak. Düşen finansman maliyetleri, KOBİ'leri yatırım ve üretim için teşvik  edecek. KOBİ'lerin ve dolayısıyla ülkemizin finansal istikrarı güçlenecek."  ifadelerini kullandı.
 
Alıcıya 18 aya kadar vadeli ödeme imkanı
 
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da söz konusu anlaşmayla halkın  bankası olarak, tedarik zincirinde satıcıya tahsilat garantisi ve alıcıya 18 aya  kadar vadeli ödeme esnekliği getirdiklerini vurguladı.
 
Arslan, TOBB üyelerine sunacakları avantajlara değinirken şunları  söyledi:
 
"Bu anlaşmanın kartı, üzerinde TOBB logosu da bulunan Paraf KOBİ Kredi  Kartı olacak. TOBB logolu Paraf KOBİ Kredi Kartı, sahiplerine yapacakları satın  alımlarda, esnek taksit ve vade imkanı sağlayacak. Diğer tarafta da Paraf KOBİ  POS, üye iş yerlerine özel avantajlı POS fiyat modeli sunacak. TOBB üyesi alıcı  ve satıcılar arasındaki nakit akışını düzenleyecek olan bu hizmetlerimizle,  tedarik zincirinde tüm ticari işlemler Halkbank güvencesi ve Paraf avantajlarıyla  gerçekleştirilecek."
 
Arslan, Paraf KOBİ ile birlikte Paraf Esnaf ve Paraf Business'tan  oluşan Paraf Ticari Kartlar Ailesi'nin tüm kampanya ve imkanlarının, Türkiye  ekonomisinin lokomotifi konumundaki 1,5 milyon TOBB üyesi işletme için de geçerli  olacağını bildirdi.
 
Bu anlaşmayla, sorumlu bankacılık anlayışlarının kapsama alanının daha  da genişleyeceğini belirten Arslan, "82 yıldır olduğu gibi bugün de daha fazla  üretim, daha fazla istihdam ve ihracat için reel sektöre destek vermemize imkan  tanıyor. Bu anlaşma, hedeflerimize daha da yaklaşmamızı sağlıyor. 2021'e  böylesine büyük bir adımla girdik. Bundan sonra da büyük ve sağlam adımlarla  ilerleyeceğiz. Halkbank olarak ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlamak için  tüm hedeflerimizi tek tek gerçekleştireceğiz." diye konuştu.
 
Satıcı ve alıcı firmalar için sağlanan avantajlar
 
Satıcı firmalar, peşin, taksitli  veya vadeli mal ve hizmet satışı ve müşterilerin nakit döngülerine göre 4 farklı  modelde çoklu vadede POS ile satış yapma imkanı elde edecek.
 
 Para transferi, çek, senet, teminat mektubu yerine Paraf Ticari Kredi  Kartları ile tahsilatın yapılması sayesinde operasyonel risk ve finansman  maliyetleri ortadan kalkacak.
 
Sadece satıcı firma özelinde kullanılabilecek özel Paraf Ticari Kredi  Kartı limiti ile satıcı firmaların tahsilatları güvence altına alınacak.  Gerektiğinde kapalı devre çalışan, sadece üye iş yerinde geçerli limit tanımı ile  müşteri sadakati sağlanacak.
 
POS satışlarından oluşan tutarların teminat olarak kabul edilmesiyle  daha uygun maliyetli kredi imkanının yanı sıra muhasebe ve kayıt kolaylığı  tanınacak.
 
Alıcı firmalar ise finansmana kolay erişim imkanı sağlarken,  maliyetsiz, vadeli mal alma fırsatı elde edecek.
 
Mal ve hizmet alımlarında 540 güne varan taksit, vade veya esnek vade  imkanının yanı sıra kredi, çek, senet, teminat mektubu yerine Paraf Ticari Kredi  Kartları ile kolay ve uygun maliyetli ticaret imkanı sağlanacak ve nakit taşıma  riski gibi operasyonel riskler ortadan kalkacak.
 
Alıcılar, mal alım ve ödeme kayıtlarını düzenli olarak takip etme ve  muhasebeleştirme kolaylığı elde edecek.
 
  
 

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