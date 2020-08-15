Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü için PCR cihazı satın alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre ihale, ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan malzeme listesine ve teknik şartnameye uygun şekilde, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek.

Teklifler, 21 Ağustos 2020 tarihinde saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğe verilecek.



İhale, yeterlilik kriteri taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olacak.



Yerli ürün teklif eden istekliler lehine yüzde 15 fiyat avantajı uygulanacak.