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Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili flaş açıklama! Ve açılıyor! Kafeler, restoranlar, okullar...
Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasaklarıyla önemli açıklama geldi. Tam kapanma sonrası gerçekleşecek olan süreç ortaya çıktı. Kafe, restoran, okullar açılacak. Bunun yanında tam kapanma sonrası, kontrollü açılma gerçekleşeceği ifade edildi. Uzmanlar ise “Kimse, bayram dönüşünde her şeyin eskisi gibi olmasını beklemesin. Bu süreçte aşılamayı arttırıp vaka sayıları da istenen seviyeye gerilerse, ancak 17 gün önceki kısıtlamalara döneriz. Hafta sonları yine sokak kısıtlaması olur. Akşamları da kısıtlama devam eder." ifadelerini kullandı. İşte hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili detaylar...
17 günlük tam kapanma uygulamasının ardından önce okulların açılıp sınavların yapılması planlanıyor. İkinci aşamada tek dükkân olarak tanımlanan kuaför, avukatlık bürosu ve küçük esnaf mekânlarının açılışı var. Kafe ve restoranların ise üçüncü aşamada, masa sınırlaması ve dış mekân şartıyla açılması gündemde.