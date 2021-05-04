Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili flaş açıklama! Ve açılıyor! Kafeler, restoranlar, okullar...

17 günlük tam kapanma uygulamasının ardından önce okulların açılıp sınavların yapılması planlanıyor. İkinci aşamada tek dükkân olarak tanımlanan kuaför, avukatlık bürosu ve küçük esnaf mekânlarının açılışı var. Kafe ve restoranların ise üçüncü aşamada, masa sınırlaması ve dış mekân şartıyla açılması gündemde.