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Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni adım! Ertelendi...
Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor, ertelendi. Sokağa çıkma yasağının ne zaman kaldırılacağı, kısıtlamaların ne zaman esnetileceği merak ediliyordu. Peş peşe açıklamalar geldi. Gözler pazartesi günü yapılacak kabine toplantısına çevrildi. Bu illerde kısıtlamaların kalkması muhtemel. İstanbul için de valilikten ve il sağlık müdüründen açıklama geldi. Bakan Koca da 10 şehir için normalleşme mesajı verdi. Öte yandan bir kentte 1 Nisan'a kadar erteleme kararı duyuruldu. 1 Mart'tan itibaren neler değişecek? Hangi iller yasakların kalkması için uygun? İşte sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalara ilişkin yapılan açıklamalar ve tüm bilgiler...
Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceğini, hangi illerde kısıtlamaların gevşetileceğini milyonlar merakla bekliyor. Art arda duyurular yapılıyor ve yeni alınan kararlar açıklanıyor. Gözler 1 Mart'ta yapılacak kabine toplantısında. Öte yandan bir kentte erteleme kararı verildi. İstanbul için ise il sağlık müdürü ve İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Bakan Koca, vaka sayılarında en çok artış ve azalış olan illere ilişkin açıklama yaparak bu 10 il için normalleşme mesajı verdi. İşte son yaşanan tüm gelişmeler...