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Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili flaş karar! Yasaklar kalktı ama...
Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili flaş gelişme. Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonların beklediği müjdeyi verdi. 1 Temmuz itibarıyla tüm yasaklar kaldırıldı. Kafe, restoran ve lokantalar kendi açılış kapanış saatlerine geri döndü. Barlara ise saat 24.00 sonrası müzik yasağı getirildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor. HES kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecek. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma yasaklarının geri gelmemesi için aşı olunmasına vurgu yaptı. Erdoğan, "Bu güzel gelişmelerin devamı için milletçe tedbirlere uymayı sürdürmemiz gerekiyor. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir." ifadelerini kullandı.
Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili son dakika gelişmesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temmuz ayından itibaren geçerli olacak normalleşme takvimini açıkladı. Buna göre 1 Temmuz’dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamaları tümüyle kalkacak. Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona erecek.