Hadise’den Tülin Şahin'e destek!

Geçen yıl Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile düğün fotoğraflarını paylaşarak evlendiğini duyuran ve kısa süre sonra hamile olduğunun müjdesini veren Tülin Şahin'in resmi olarak evli olmadığı ortaya çıktı. İddiaları sosyal medya hesabından doğrulayan Tülin Şahin, Noronha'nın kendisine baskı uygulayarak zor günler yaşattığını söyledi.
Şahin, Instagram hesabından yazılı açıklama yaparak eşinin hamilelik ve doğum sonrası kendisine kilo vermesi gerektiği konusunda çeşitli baskılarda bulunduğunu ve yaralayıcı ağır eleştirilere maruz kaldığını söyledi.