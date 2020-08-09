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Hadise’den Tülin Şahin'e destek!

09 Ağustos 2020 Pazar - 9:49 | Son Güncelleme : 09 08 2020 - 9:53

Hadise’den, Pedro de Noronha’nın kendisine zor günler yaşattığını söyleyen Tülin Şahin’e destek paylaşımı geldi. Hadise sosyal medyadaki paylaşımla Tülin Şahin'in yanında oldu.


Geçen yıl Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile düğün fotoğraflarını paylaşarak evlendiğini duyuran ve kısa süre sonra hamile olduğunun müjdesini veren Tülin Şahin'in resmi olarak evli olmadığı ortaya çıktı. İddiaları sosyal medya hesabından doğrulayan Tülin Şahin, Noronha'nın kendisine baskı uygulayarak zor günler yaşattığını söyledi.
 
 
Şahin, Instagram hesabından yazılı açıklama yaparak eşinin hamilelik ve doğum sonrası kendisine kilo vermesi gerektiği konusunda çeşitli baskılarda bulunduğunu ve yaralayıcı ağır eleştirilere maruz kaldığını söyledi.
 
 

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